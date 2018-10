Quejas por el corte del tráfico ferroviario entre Santander y Palencia en pleno puente María Gil Lastra Los pasajeros de los Alvia, de los trenes de Media Distancia y de la línea de Cercanías a Reinosa han tenido que hacer parte del viaje en autobús por las obras en la línea JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ Santander Sábado, 13 octubre 2018, 17:58

«Me gusta viajar en tren, no en autobús, y para eso compré el billete para el Alvia», se quejaba hoy María Jesús Grande antes de subirse al bus que la iba a llevar desde Santander a Palencia, donde después continuaría viaje, ya en ferrocarril, hasta Albacete, su destino final –y el del resto de su familia– después de pasar unos días recorriendo Cantabria. Ella era una de las sesenta personas que tenían billete en el primer Alvia del día –el de las 09.10 horas– que cubre la ruta entre la capital cántabra y Alicante, con paradas en Valladolid, Segovia, Madrid y Albacete, entre otros puntos.

Viajeros que se vieron obligados a cubrir las dos primeras horas de trayecto en los autobuses habilitados por Renfe como recurso ante la interrupción de la circulación ferroviaria en la línea Palencia-Santander de la red convencional debido a las obras de renovación de la vía II en la estación de Renedo y a la reparación de puente sobre el río Ucieza a su paso por Frómista. Actuaciones que se iniciaron en la noche del viernes y que se extenderán hasta el mediodía de mañana domingo. «¿No tenían otras fechas para hacer las obras que en pleno puente?», se cuestionaba Javier Mateo.

«El transbordo es una molestia y el bus no te ofrece ni la comodidad ni los servicios que sí te ofrece el tren, pero qué le vamos a hacer...», aseguraba resignada Marta González en la estación mientras hacía cola para validar el billete. Ella viajaba hasta Madrid junto a unos amigos. «Nos habían avisado por correo electrónico, así que ya nos habíamos hecho a la idea», añadía. «¡Pues a mí no me han avisado!», intercedía Grande. «Sí que nos advirtieron de una incidencia, pero no indicaron cuál ni que tendríamos que hacer parte del viaje en autobús», criticaba.

Hoy los afectados no sólo fueron los viajeros de todos los trenes Alvia, sino también los de Media Distancia con salida y llegada en Santander, con el citado transbordo entre la capital cántabra y Palencia, en ambos sentidos; y los usuarios de la línea de Cercanías a Reinosa, que en su caso tuvieron que realizar en autobús el trayecto entre Torrelavega y Guarnizo.

«No ha habido ningún problema reseñable», aseguraban empleados de Renfe desde la estación una vez completados los transbordos de la mañana. Tampoco «retrasos» respecto a los horarios habituales de los trenes, a lo que ayudó que los autobuses se organizaran para repartirse las paradas en Torrelavega, Reinosa y Aguilar de Campoo para recoger o dejar a los pasajeros que tenían el inicio o fin de viaje en esos puntos. Renfe defiende que estas obras de mejora de la red ferroviaria en la línea Palencia-Santander permitirán «favorecer la regularidad de las circulaciones», además de «eliminar» limitaciones de velocidad actualmente existentes. «Es una línea que necesita mejoras», señala Mateo, habitual viajero hasta Valladolid, «pero no creo que sean las fechas más apropiadas para hacer obras», insiste.

Domingo, más trenes afectados

Durante la mañana del domingo continuarán los cortes en el tráfico ferroviario, que afectará a los trenes Alvia Santander-Alicante (09.10 h) y los Media Distancia Santander-Valladolid (07.00 h) y Valladolid-Santander (09.55 h), que se verán obligados a realizar los mismos transbordos que hoy. Respecto a la línea de Cercanías Santander-Reinosa, se verán afectados todos los trenes que realicen su trayecto antes de las 12.15 h. A partir de esa hora se normalizará el servicio ferroviario.

Las obras

Las obras que provocan el corte del tráfico consisten en la renovación de la vía II en Renedo, que precisa de ocupación de la línea con maquinaria y material. Los trabajos incluyen la sustitución de 1.400 m3 de balasto, 1.300 metros de carril y 1.066 traviesas en la vía 2 de, lo que supondrá una inversión de 92.740,83 euros.

Por su parte, la obra de mejora de la estructura del puente de sillería sobre el río Ucieza, tendrá una inversión de 85.643,55 euros. Incluye el levante de vías, saneo, hormigonado de la losa de reparto, e impermeabilización, entre otras actuaciones, para finalizar con el montaje de vía.