Ocho meses cumple Conchi López (Santander, 1964) al frente del Rectorado de la Universidad de Cantabria (UC); ocho meses «positivos» en los que la idea ... de reorganizar y reestructurar –la investigación, la relación con las empresas, algunas áreas académicas– ha cobrado peso en su discurso. «La manera en que te organizas internamente es fundamental para empezar a trabajar», dice López en su despacho, y a continuación admite que hay una pizca de «deformación profesional» –es catedrática de Organización de Empresas– en esta forma de mirar el campus.

–¿Qué balance hace de estos ocho meses al frente del Rectorado?

–El balance es positivo. Teníamos bastante claro cuál era la prioridad según llegáramos: desatascar el tema de las convocatorias de las plazas de profesorado que, entre unas cosas y otras estaban paralizadas, y lo hemos conseguido. Y no solamente sacarlas –la segunda oferta de empleo público se está tramitando ya–, sino además cambiar los criterios para asignar esas plazas, sobre todo para favorecer la progresión de la gente joven que ha hecho su tarea, está acreditada, tiene las condiciones y a la que le estamos permitiendo avanzar. Me encuentro con gente por el campus que me dice: 'Gracias porque habéis hecho lo que dijisteis que ibais a hacer', y eso es lo más bonito que te pueden decir. En estos meses también hemos estado reorganizando y preparando nuevos proyectos y estamos muy contentos, obviamente con mucho trabajo y actividad, pero pienso que en estos primeros compases del mandato es cuando tienes que abrir los grandes proyectos para que dé tiempo a ejecutarlo.

–Mencionaba la estrategia en el ámbito de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación), el gran anuncio de la apertura del año académico. ¿Se puede decir que la UC empezará el curso 2026-27 con más de 35 grados o dobles grados?

–Lo vamos a intentar. No depende solo de nosotros ni de la comunidad autónoma: los títulos hay que mandarlos a verificar y tienen que pasar por la Aneca; hay un proceso burocrático importante en el cual estamos relativamente justos, pero vamos a intentarlo.

–Informática o Telecomunicaciones, ¿por dónde van los tiros de las nuevas titulaciones?

–En el ámbito de Telecomunicaciones e Informática, de momento, no hay titulaciones nuevas; es simplemente reorganización interna. ¿Con qué nos hemos encontrado en ese ámbito? Tenemos dos titulaciones en el ámbito TIC: la Ingeniería Informática y la de Telecomunicaciones, que están en dos centros diferentes por motivos históricos, de edificación... Pero en un momento de eclosión, tenerlo en dos centros es poco operativo, es más difícil para ellos coordinarse, y tampoco proyecta a la sociedad las capacidades que tenemos como universidad en el ámbito TIC. Tenemos que reorganizarnos internamente. No va a ser un proceso fácil porque hay que tocar muchas variables, pero nos va a permitir aglutinar y proyectar toda la fuerza que tenemos en un ámbito en el que hay muchísima demanda social por parte de las empresas, instituciones y sociedad; y demostrar que tenemos una capacidad muy grande para responder.

–Responder a las necesidades sociales y del tejido productivo es un pilar en el que insiste...

–Sí, porque al final somos una universidad pública y nos debemos a la sociedad que nos financia. Nuestra mejor garantía de futuro es estar siempre al lado de esta sociedad con el radar abierto para ver las señales y tratar de responder a ellas. En el ámbito tecnológico era una percepción, yo ya la tenía antes de llegar, y en estos meses aquí se ha confirmado totalmente. Nuestra obligación es responder y decir: 'Aquí está la UC con todas sus capacidades'. 'Teleco' es una titulación con muchísima tradición y excelentes investigadores y docentes, y lo mismo Ingeniería Informática, más joven pero también con mucho potencial. Ponerlo todo junto y que haya un buque insignia en ese ámbito nos parece esencial.

–Hace poco se reunía con la CEOE y ha mantenido encuentros con empresas. ¿Cómo ha organizado o reorientado la relación con el mundo empresarial?

–La parte de investigación y transferencia la hemos reforzado e irá a más en los próximos tiempos. Es la misma idea: reestructurarnos internamente. Lo que vamos a hacer en los próximos meses –la reunión con CEOE ha sido el pistoletazo de salida– es tener una posición más proactiva y acercarnos a las empresas. La relación universidad-empresa es esencial, pero no es fácil, porque somos instituciones distintas, tenemos objetivos diferentes –tenemos plazos, modos de funcionar, hasta marcos legislativos distintos: unos se rigen por el derecho público, otros por el privado–; pero, sin embargo, es esencial. Queremos tener una posición más activa y no esperar solo a que las empresas llamen a la puerta de la UC, que es fantástico, sino tomar una posición más proactiva e ir a verlas. El tejido empresarial en Cantabria básicamente son pequeñas y medianas empresas. Nos vamos a focalizar en el tramo de las medianas, que tienen potencial de crecimiento, de generar empleo. No va a ser tarea fácil, pero vamos a empezar a recorrer ese camino.

-¿Y potenciar la UC como vivero de empresas que se forjen en el campus?

-La relación con las empresas tiene varias patas. Hay una más de transferencia de conocimiento relacionada con la generación de innovaciones: se genera conocimiento en la universidad, hay que ver cómo eso tiene aplicación práctica y llegar a las empresas que lo puedan necesitar. Hay otra parte que supone llegar a empresas, sobre todo de perfil mediano, que quizá no tengan tanta tradición en su relación con la universidad. Y de esa relación con los estudiantes puede acabar surgiendo otro tipo de iniciativas. Y luego está todo el tema del fomento del emprendimiento, que también se ha reforzado.

Por un lado está el fomento de la actitud emprendedora en el estudiantado, que entiendan que ser emprendedor no quiere decir que todo el mundo tenga que crear una empresa, sino que tiene más que ver con la cultura emprendedora. Luego también está el apoyo a aquellos que sí tienen iniciativas y hay que apoyarles. Y hay otra parte que es del emprendimiento académico, es decir, las personas que están en procesos de investigación, doctorandos, grupos de investigación potentes, y algunos de ellos, de manera natural, ven las oportunidades de generar empresas. Esto hasta ahora no ha sido muy fácil de hacer, la modificación de la Ley de la Ciencia ha empezado a abrir posibles caminos y estamos ahí estudiando el marco normativo que vaya a facilitar este apoyo a la generación de 'spin-off' de la de la universidad.

–La tasa de innovación de la economía cántabra es mejorable, según dijo en su discurso de apertura del curso. ¿Qué debe aportar la UC para mejorarla?

–Colaborar, ¿no? Al final la tasa de innovación la tienen que mejorar las empresas, que son las que innovan, y nosotros podemos ayudar y empezar a tener una acción más proactiva, ya no tanto con las empresas que nos conocen, sino como con el siguiente tramo. Son esas empresas más medianas, a las que tenemos que ayudar a que apliquen el conocimiento en la mejora de sus procesos productivos, comerciales, etc.

–La UC quiere estar en el proyecto cultural de Santander. ¿A través de su campus cultural, quizá con títulos? ¿Cómo?

–La población en la región es la que es y las expectativas demográficas tampoco son muy boyantes, así que con los grados hay que ser prudentes. Un grado no, pero a lo mejor un posgrado sí, y no en solitario... Lo que queremos ser es un socio más. Hay iniciativas muy potentes ­–Faro Santander, Centro Botín, Reina Sofía-Archivo La Fuente...– que van a transformar la ciudad. Y eso va a tener implicaciones en el ámbito cultural, turístico, urbanístico... en muchos aspectos. No vamos a ser los agentes que lo lideren, pero podemos aportar. Con el Mupac, por ejemplo, hay más vinculación porque la investigación en prehistoria se hace en la UC. Mi máxima en esto es colaborar.

–¿Cómo generar más 'marca UC' entre el alumnado?

–Lo primero que estamos generando es espacios de encuentro. Tenemos un campus que no ayuda mucho porque es largo, estrecho, pero se está trabajando en proyecto muy bonito para renaturalizarlo. Es cierto que es un contexto que no favorece, pero el problema de fondo no es ese, sino que no hay dinámicas de encuentro. La semana que viene vamos a celebrar el UCFest, algo muy habitual en otras universidades, pero que aquí no se había hecho.

El jueves hemos estado en la bienvenida de los embajadores Eunice [la alianza europea a la que pertenece la UC]. Ha sido un encuentro muy enriquecedor, muy refrescante, con gente joven, estudiantes que tienen ganas de participar, que tienen ideas. Les vamos a fichar para que nos ayuden a saber qué es lo que quieren. Esta vez, el UCFest ha sido iniciativa nuestra, pero yo querría que en uno o dos años lo organicen ellos. Queremos empezar a implicarles y que ellos también participen en el diseño de la vida universitaria. No es tarea fácil, pero creo que hay gente maravillosa. El tema de la brecha generacional es importante, pero si conseguimos llegar a ellos e implicarles, hay una buena cantera, hay gente maravillosa con proyectos bonitos.

Hay que desarrollar también el tema de los antiguos alumnos. Ahora mismo está funcionando razonablemente bien el de los 'Alumni Distinguidos', pero queda el resto los estudiantes, con quienes perdemos el contacto cuando se gradúan, pero sería una apuesta muy importante para generar esa marca, ese orgullo de ser UC.

-Eunice permitirá a la UC extender su campus por Europa. ¿Eso significa que un alumno de la UC podrá empezar su carrera en Santander, continuarla en Finlandia, luego en Portugal y volver, si así lo decide, a Cantabria?

-Ahora mismo tenemos ya dos másteres en Eunice, nosotros colaboramos en el dedicado a las tecnologías de la información aplicadas a la movilidad sostenible, que ha sido el primero en España que se ha hecho dentro de las alianzas, o sea, que ahí hemos sido pioneros. Este el primer paso, los másteres, que son más sencillos de organizar. Lo que comentas es posible, pero es muy complicado administrativamente. De momento hemos hecho el primer paso, que es poner en marcha estos dos másteres. Ahí tenemos que ver también cómo es el proceso, cómo ha ido, cómo funciona luego en el día a día con los estudiantes.

–Vivienda –la UC ha inaugurado una nueva Cátedra con el Gobierno–, turismo, cambio climático... ¿Qué papel tiene que jugar la UC en el debate y las soluciones a los grandes retos de la sociedad?

–La universidad lo que tiene es conocimiento que puede ayudar a que quien tenga que tomar las decisiones lo haga de la manera más informada posible. [...] En sostenibilidad y medio ambiente, tenemos muchos grupos trabajando, desde el ámbito del derecho, la economía, química, caminos... Y el reto es aglutinar estas capacidades y generar equipos capaces de hacer frente a estos problemas. Estamos trabajando en mapear los grupos de investigación y ver cómo nos organizamos para coordinarlo y ofrecerlo de una manera diferente.

–¿Y cómo actuar ante las corrientes o mandatarios –caso de Trump con las vacunas– que niegan o pasan de la evidencia científica?

–Es el reto de la comunicación. Al final lo que está detrás de todas estas corrientes negacionistas y demás son intereses de muchos tipos. Y también, y eso es algo que los periodistas entendéis bien, es la alteración brutal en las formas de comunicación de la información, de la transmisión. Se unen una serie de intereses con una transformación radical de las formas de comunicación. Hay una revolución en cómo se transmite todo esto y en la capacidad de impactar, y creo que hay que combatir la mala comunicación con buena comunicación. Tampoco es una tarea fácil, pero el cambio que hemos dado este año en el formato del acto de apertura apunta a la idea de crear otras formas de transmitir información a la sociedad. Es importante que la sociedad sepa en lo que estamos trabajando y que eso tiene impacto, y que cuando tú dices que una vacuna no cura, es que estás matando a la gente.

–¿La posición de la UC respecto a Gaza es la consensuada con la CRUE (Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas)?

–Sí, se acordó una declaración con la CRUE [es una declaración de mayo de este año que, entre otras cosas, planteaba el «cese inmediato de toda forma de violencia ejercida sobre la población civil», «el cumplimiento estricto del derecho internacional humanitario», la «entrada de ayuda humanitaria» y «la necesidad urgente de alcanzar un alto el fuego inmediato y duradero»]. En caso de haber una nueva, lo haremos saber.