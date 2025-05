Las reacciones de la Iglesia cántabra al nombramiento del Papa León XIV

Distintas voces del catolicismo en Cantabria comparten su opinión sobre la elección de este jueves del Papa León XIV, el hombre que encabezará la Iglesia ... de ahora en adelante, y al que le desean éxitos en los retos que tiene que afrontar en el mundo de hoy.

Párroco de Suances y Tagle Baldomero Maza: «Quiero que siga el Evangelio ante los retos que tiene el mundo de hoy»

«En las quinielas no parecía que estuviera de los primeros, pero no importa quién es, ni de dónde venga, es el Papa de la Iglesia Católica. Es fenomenal, ese es el Papa y ya está», reza Baldomero Maza, párroco de Suances y Tagle. «Yo no entro si es matemático, si es filósofo o si es teólogo, yo quiero que siga el Evangelio ante los retos que tiene el mundo de hoy y que recoja la doctrina de sus antecesores, como la del Papa Francisco, y que sigamos mirando hacia delante con esperanza».

Capellán de El Dueso José María Díaz: «Me ha gustado esa alma misionera y su vínculo con España»

«Yo creo que ha sido una elección que se ha vivido con sorpresa, con incertidumbre y con ilusión debido a esas diversas votaciones. Tanto el pueblo como la Iglesia esperaba un nuevo pastor después de despedir con una profunda tristeza al Papa Francisco y la huella tan grata que marcó», confiesa el capellán de El Dueso, José María Díaz. Aunque ahora lo que sigue es la ilusión y esperanza con este nuevo pastor asegura Díaz. «Me ha gustado porque entronca muy bien con la tradición de la Iglesia, de las órdenes religiosas y porque ha estado misionero unos años en Perú y cuenta también con raíces familiares españolas. Sobre todo, esos dos detalles a mí me han gustado mucho. La tradición familiar española y esa alma misionera».

Prior de la Bien Aparecida Vicente Basterra: «Intuyo que será un gran Papa»

«Es una persona con amplio bagaje formativo, mucha experiencia de gobierno y conocedor de culturas diversas», asegura Vicente Basterra, prior de la Bien Aparecida. «Situado en los cargos de responsabilidad en base a sus probadas capacidades, equilibrado con su personalidad y capaz de conjugar tradición e innovación».