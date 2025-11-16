El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Isaac Bolado posa junto a un Mercado de Ganados vacío y sin actividad desde finales de octubre por la dermatosis nodular. Luis Palomeque

Isaac Bolado

Director del Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega
«No recuerdo una racha de enfermedades así en los 22 años que llevo en mi trabajo»

El recinto ferial recupera esta semana su actividad, de forma parcial, tras el cierre preventivo por la dermatosis nodular

José Ahumada

José Ahumada

Santander

Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:44

La detección de casos de dermatosis nodular en España ha forzado el cierre durante cuatro semanas del Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega como ... medida de precaución. Se trata de una situación «anómala», según su director, el veterinario Isaac Bolado, quien se prepara para una vuelta gradual a la actividad, blindando el recinto frente a posibles contagios. Desde otro punto de vista, el parón ha dado ocasión de comprobar también cómo el Ferial, pese al progresivo descenso de operaciones que viene experimentando en las últimas décadas, sigue siendo un importante elemento tractor para la vida y la economía del barrio de Nueva Ciudad y de Torrelavega.

