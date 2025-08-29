El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ambulancias de la empresa valenciana Diavida, a la puerta de Valdecilla Sur. Daniel Pedriza

El relevo de Diavida al frente del servicio de ambulancias programado se retrasa

Las negociaciones con las dos empresas que aspiran al contrato de emergencia, Autransa y Sanir, continúan abiertas y ninguna de las dos ha presentado su oferta

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Viernes, 29 de agosto 2025, 02:00

Ya es seguro que no será el 1 de septiembre. El relevo de empresa a los mandos del transporte sanitario programado, gestionado por Diavida ... desde octubre del año pasado, se retrasa. Aunque la previsión de la Consejería de Salud era que la salida de la firma valenciana, con la que se ha alcanzado una rescisión de mutuo acuerdo, se hiciera efectiva en los primeros días de septiembre -«Cuanto antes, mejor», en palabras del consejero de Salud, César Pascual-, lo cierto es que hasta el momento siguen abiertas las negociaciones de Diavida con las dos aspirantes a coger el testigo: Autransa (HTGroup), que incluso ya tiene ambulancias extra esperando el relevo en sus naves del polígono de Candina, y Sanir (la alianza de Alsa y Transinsa), que es la primera vez que explora las posibilidades de trabajar en la región. Ni una ni otra han presentado aún sus ofertas al Servicio Cántabro de Salud (SCS), que será el que decida quién sustituye a la actual adjudicataria.

