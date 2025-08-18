Renfe programa 200 transbordos por las obras en la vía entre Casar y Cabezón

A finales de abril, durante la última celebración de la Mesa del Ferrocarril de Cantabria, Renfe y Adif informaron a los usuarios de la comunidad ... autónoma del plan de transbordos por carretera diseñado para que las obras que se llevarán a cabo en las vías hasta finales de verano afecten lo mínimo posible a los viajeros. Se habló de los cortes de circulación total o parcial de los trenes entre Santander y Palencia (línea C-1 de Cercanías) con motivo de la mejora de la señalización entre Mataporquera y Bárcena de Pie de Concha y también de los de la Santander-Liérganes (línea C-3) por la actuación que servirá para duplicar la vía y su electrificación entre El Astillero y Orejo. Pero no se dijo nada de una tercera, la que anunció este lunes Renfe y que provocará una suspensión total de los trenes de la línea C-2 entre las localidades de Casar de Periedo y Cabezón de la Sal la próxima semana, entre los días 26 y 30 de agosto.

La forma de proceder de la compañía pública será la misma que con los casos anteriores: para garantizar la movilidad de los viajeros, Renfe pondrá en marcha un plan de transporte por carretera para todos los trenes en los trayectos y días afectados. En total, se realizarán casi 200 transbordos en autobús, de los cuales 178 servirán para cubrir el servicio de Cercanías y otros 20 las 20 circulaciones de Media Distancia entre Santander y Oviedo que no se podrán completar con normalidad. En este segundo caso, el traslado por carretera no se hará hasta Cabezón de la Sal, sino que se prolongará hasta la localidad asturiana de Llanes.

Plan de verano Esta interrupción no anunciada hasta ahora se suma a las de las líneas a Palencia y a Liérganes

La actuación Consiste en la mejora del drenaje y la elevación de la cota sobre la que se asientan los raíles

¿En qué consistirá la actuación? Será relativamente limitada y pensada para mejorar la seguridad y reducir algunos problemas habituales en este entorno. En concreto, los trabajos que ejecutará Adif en la red de ancho métrico conllevan tanto la mejora de rasante como el drenaje transversal en el tramo comprendido entre Cabezón y Ontoria mediante la elevación de la cota de la vía.

No cambian los horarios, que se podrán consultar por los cauces habituales, pero sí algunas condiciones. Por ejemplo, Renfe recuerda que en los trayectos por carretera como estos no está permitido viajar con bicicletas ni animales de compañía. Para mayor conocimiento de los usuarios, las paradas de los autobuses que realizarán el servicio estarán expuestas en las estaciones y apeaderos afectados.

Salvo sorpresa, a corto y medio plazo no habrá nuevos transbordos por carretera por cortes planificados en la circulación ferroviaria en la línea entre Santander y Palencia, pero sí en la línea entre Santander y Liérganes. En este servicio de Cercanías, a los cortes nocturnos que ya se han producido en mayo y agosto se sumará entre el 13 y el 15 de septiembre otro nuevo corte, en este caso total. El motivo es el mismo: la duplicación de la vía entre El Astillero y Orejo, donde también se realizarán labores para su electrificación. Ambas cosas se enmarcan dentro del Plan de Cercanías de Cantabria, dotado con 1.341 millones de euros a invertir hasta 2030. Según el Ministerio, ya se ha movilizado el 70% del dinero.