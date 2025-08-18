El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un tren avanza frente al paso a nivel de la localidad de Ontoria (Cabezón de la Sal), una de las paradas afectadas. Javier Rosendo

Renfe programa 200 transbordos por las obras en la vía entre Casar y Cabezón

Los trabajos, que se realizarán entre el 26 y el 30 de agosto, afectan tanto al servicio de Cercanías como a los trenes de Media Distancia hacia Oviedo

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Lunes, 18 de agosto 2025, 17:44

A finales de abril, durante la última celebración de la Mesa del Ferrocarril de Cantabria, Renfe y Adif informaron a los usuarios de la comunidad ... autónoma del plan de transbordos por carretera diseñado para que las obras que se llevarán a cabo en las vías hasta finales de verano afecten lo mínimo posible a los viajeros. Se habló de los cortes de circulación total o parcial de los trenes entre Santander y Palencia (línea C-1 de Cercanías) con motivo de la mejora de la señalización entre Mataporquera y Bárcena de Pie de Concha y también de los de la Santander-Liérganes (línea C-3) por la actuación que servirá para duplicar la vía y su electrificación entre El Astillero y Orejo. Pero no se dijo nada de una tercera, la que anunció este lunes Renfe y que provocará una suspensión total de los trenes de la línea C-2 entre las localidades de Casar de Periedo y Cabezón de la Sal la próxima semana, entre los días 26 y 30 de agosto.

