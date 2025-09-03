El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Reunión de presidentes autonómicos en el Palacio de la Magdalena

María José Sáenz de Buruaga inaugura el seminario 'De la Idea a la Acción: Los 30 años del CdR y la Evolución de la Política de Cohesión' junto a los presidentes de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda y de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page

DM .

DM .

Santander

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 08:56

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigan un brote de gastroenteritis con 46 afectados tras una boda en Escalante
  2. 2

    Un conductor de 88 años triplica la tasa de alcohol, atraviesa una rotonda y choca contra un coche
  3. 3

    Ana Guerra y Paris de Noia pondrán ritmo a las fiestas de la Virgen del Puerto de Santoña
  4. 4

    ¿Cuál es el plato más típico de la gastronomía cántabra?
  5. 5

    Transportes dará prioridad al tren entre Bilbao y Castro y estudiará si lo prolonga hasta Santander
  6. 6

    HostPapa elige Santander como sede en España tras cerrar con Ingram la compra de CloudBlue
  7. 7

    El diseño del aparcamiento subterráneo de Joaquín Costa vuelve a quedar desierto
  8. 8

    Andrés, Vicente y Arana: muchas llamadas pero ninguna oferta concreta
  9. 9

    Los cambios en la jubilación flexible se aprobarán «en las próximas semanas» y se cobrará más pensión
  10. 10 Una alianza entre el norte y el sur plasmada en Puertochico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Reunión de presidentes autonómicos en el Palacio de la Magdalena