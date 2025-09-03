Reunión de presidentes autonómicos en el Palacio de la Magdalena María José Sáenz de Buruaga inaugura el seminario 'De la Idea a la Acción: Los 30 años del CdR y la Evolución de la Política de Cohesión' junto a los presidentes de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda y de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page