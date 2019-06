Revilla: «Ni he llamado a Ceruti ni a ninguno. A partir del lunes me involucraré» El líder regionalista Miguel Ángel Revilla. / Alberto Aja. El presidente en funciones desconoce qué pasará con el Ayuntamiento de Santander, aunque «intuye» que la fórmula de Andalucía se intentará llevar a cabo «donde más sitios puedan» DM . Santander Miércoles, 12 junio 2019, 13:29

El líder del PRC y presidente en funciones de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha dicho que desconoce qué pasará con el Ayuntamiento de Santander, aunque «intuye» que la fórmula de Andalucía, de un gobierno del PP y Cs con apoyo de Vox, se intentará llevar a cabo «donde más sitios puedan, mejor».

«Creo que hay un pacto tácito a nivel nacional, que es el de Andalucía, que intentan que se lleve a cabo donde más sitios puedan mejor», ha señalado Revilla a los periodistas, al ser preguntado por qué va a pasar con la gobernabilidad de Santander. En la capital, el PP, con Gema Igual a la cabeza, fue el partido más votado el 26M, pero no obtuvo la mayoría, ya que se quedó en 11 concejales de una Corporación de 27. El PSOE logró 7 ediles, el PRC 5, Cs, que podría ser la llave, 2, Unidas por Santander 1 y Vox, otro.

«Yo ni he llamado a Ceruti ni he llamado a mi representante ni a ninguno. Yo lo único que he tenido han sido las reuniones para el pacto regional, y tampoco yo, porque hay una comisión negociadora. A partir del lunes me involucraré en lo que es una competencia mía, que es el pacto regional«, ha zanjado Revilla en una visita a la cueva de El Soplao.