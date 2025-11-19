Revilla y Mazón demandan por «calumnias» a Vallines por vincularles al 'caso Obras Públicas'

El expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla y el exconsejero y exdiputado José María Mazón (PRC) han demandado al expresidente del PP y exsenador José ... Luis Vallines por unas declaraciones realizadas en una entrevista en El Diario Montañés, el pasado 12 de octubre, en las que vincula a ambos con la trama corrupta del 'caso Obras Públicas'. Los dirigentes regionalistas, en el escrito presentado en el Juzgado de Paz de Miengo, consideran que las palabras de Vallines resultan «gravemente lesivas» para su imagen pública y «tratan de manchar» su nombre, sus principios, su honradez y toda su trayectoria pública.

En un momento de la entrevista concedida a este periódico hace un mes, Vallines comenta que «para que haya un caso de corrupción importante tiene que darse la participación de los dos: un político y un funcionario. En solitario no pueden hacer nada».

Precisamente, el funcionario condenado por la trama de las mordidas en los contratos de carreteras acababa de llegar a un acuerdo con la Fiscalía de siete años de cárcel y 2,2 millones de euros de multa. En la trama solo aparecen este trabajador y un grupo de empresarios, pero ningún político. Sin embargo, Vallines opina en la entrevista: «¿Y crees que Miguel Ángel Revilla, que ha sido presidente y consejero, no notó nunca nada? Cuántas veces se habrán quejado las empresas de lo que estaba pasando ante él y a José María Mazón... ¿Crees que no lo sabían? ¿Cómo no lo van a saber? Y ellos tenían la obligación de investigar lo que estaba pasando. Es imposible que exista esa trama sin que lo sepan y lo toleren. No me cabe ninguna duda que sabían lo que pasaba porque los propios afectados se iban a quejar».

Acto de conciliación

Tanto Revilla como Mazón consideran en su escrito de demanda que «las irrespetuosas e infundadas manifestaciones vertidas por Vallines faltan a la verdad y resultan calumniosas, exceden el ámbito de la libertad de expresión y atentan de forma grave contra el honor».

Por eso, ambos dirigentes regionalistas piden que el demandado se retracte de sus palabras y solicite su perdón durante un acto de conciliación que tendrá lugar el próximo 12 de diciembre en el Juzgado de Paz de Miengo, municipio en el que reside Vallines. Además, le exigen un pago de 6.000 euros que serán donados a la Cocina Económica Hijas de la Caridad de Santander.