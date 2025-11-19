El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Entrevista en El Diario Montañés. José Luis Vallines hizo las declaraciones en la entrevista publicada por este periódico el pasado 12 de octubre. DM

Revilla y Mazón demandan por «calumnias» a Vallines por vincularles al 'caso Obras Públicas'

El expresidente del PP dijo en una entrevista en El Diario Montañés que los dirigentes regionalistas conocían la trama corrupta

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla y el exconsejero y exdiputado José María Mazón (PRC) han demandado al expresidente del PP y exsenador José ... Luis Vallines por unas declaraciones realizadas en una entrevista en El Diario Montañés, el pasado 12 de octubre, en las que vincula a ambos con la trama corrupta del 'caso Obras Públicas'. Los dirigentes regionalistas, en el escrito presentado en el Juzgado de Paz de Miengo, consideran que las palabras de Vallines resultan «gravemente lesivas» para su imagen pública y «tratan de manchar» su nombre, sus principios, su honradez y toda su trayectoria pública.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El camión volcado ayer en Ontón seguirá bloqueando dos carriles en la A-8 hasta esta noche
  2. 2

    Educación cambia las normas de las oposiciones y abre otro frente con los sindicatos docentes en Cantabria
  3. 3

    El aire ártico activa el aviso naranja por nevadas en Cantabria
  4. 4

    El juez condena al Puerto de Santander y a una empleada a pagar 42.500 euros por un falso acoso
  5. 5

    Dos detenidos por realizar tratamientos con bótox y ácido hialurónico sin titulación en un piso turístico del centro de Santander
  6. 6

    Las vacas vuelven al Ferial
  7. 7

    La directiva no acudirá al palco de El Plantío por el precio de las entradas
  8. 8 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  9. 9

    La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  10. 10

    Sanidad lanza un plan para «humanizar» en Cantabria los hospitales públicos y privados y los servicios sociales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Revilla y Mazón demandan por «calumnias» a Vallines por vincularles al 'caso Obras Públicas'

Revilla y Mazón demandan por «calumnias» a Vallines por vincularles al &#039;caso Obras Públicas&#039;