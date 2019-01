Revilla: «El Presupuesto es una puñalada trapera a una región leal»

Miguel Ángel Revilla ha aprovechado su intervención en el Foro Económico de El Diario Montañés para volver a cargar contra el Gobierno nacional y el trato económico que da a la región. «Cantabria va bien a pesar de que España no nos da nada», ha denunciado el presidente autonómico, muy molesto porque el Presupuesto de 2019 rebaje el dinero para inversiones. «Hay una nula inversión en infraestructuras. Sólo se ejecutó el 36% del presupuesto el año pasado y ahora queda estéticamente muy mal que seamos una de las tres comunidades en las que se reduce el dinero. No nos merecemos esto, esto no me gusta nada, es un detalle feo, una puñalada trapera a una región leal y tendrá consecuencias», ha lamentado.

En contraste con este apoyo financiero de Madrid, el líder del PRC ha dibujado un balance idílico de esta legislatura, en la que Cantabria «ha crecido por encima de la media nacional», el paro «se ha reducido un 45%» desde 2015 y el PIB ha aumentado más de un 2% en los últimos tres años. Y apeló a la recuperación de la industria como clave del futuro económico de la región y «para no estar en guerra constante con los del tiempo por el turismo». En ese sentido, ha subrayado la importancia de los proyectos de la mina de zinc y La Pasiega, aunque ha señalado el tren a Bilbao como el más importante de todos, por eso ha revelado que el consejero de Industria ha viajado hoy a Madrid para «intentar rescatarlo».

Como ya sucedió en su última intervención en este mismo foro, en octubre de 2017, Revilla ha incidido en la importancia de la estabilidad política de la región. «Ha habido mar de fondo, pero no ha afectado a la labor diaria del Ejecutivo», ha reconocido el presidente, quien ha puesto como mejor ejemplo de esta estabilidad a la aprobación del Presupuesto todos los años con un Gobierno en minoría y llegando a pactos con otros partidos.

El dirigente regionalista también ha hablado sobre el escándalo de las firmas falsificadas en la Universidad de Cantabria: «Tengo una confianza absoluta en el rector, es una persona seria, honrada y preparada. Estando en manos de él y de los jueces no se va a condicionar la realidad. Lo que sea va a salir. El rector no va a consentir que se tape nada. Esto no es la Universidad Rey Juan Carlos«.