Rosana Alonso se enfrenta a la dirección nacional de Podemos y acude a los tribunales

Con 24 horas de margen para saber si el Comité de Garantías le permitirá presentarse a las primarias para ser la candidata de Podemos en las autonómicas, Rosana Alonso hizo esta tarde una demostración de fuerza. Ante la decisión del Comité Electoral de invalidar su candidatura, se presentó en 'La Moraduca' (la sede del partido) entre aplausos y abrazos, arropada por un grupo de simpatizantes y, lejos de bajar la cabeza, dispuesta a presentar batalla. Contra los que «están intentando a toda costa hacerse con la organización» y también contra «la colaboración activa de una parte de Podemos estatal y el silencio cómplice de otra parte». Ante una «condena sin denuncia, sin pruebas y sin testificar, pero con una clara intencionalidad política», anunció que ya han movido pieza en los juzgados y que lo seguirá haciendo si no les dan la razón. La secretaria general de la formación en Cantabria invitó, de hecho, a los comités que deben decidir en las próximas horas a venir aquí «a explicarnos qué está pasando». ¿Y a día de hoy ha recibido algún apoyo en Podemos a nivel nacional?, le preguntaron. «No».

Fue una puesta en escena pensada. Junto a los secretarios de Organización y de Feminismos, David González y Belén Milán, respectivamente –miembros de su lista y también apartados de los comicios internos–, y con otros quince compañeros a su espalda. Una demostración de poder interno reforzada por las palabras de González, el primero en hablar. «Rosana Alonso y un equipo de 35 personas nos preinscribimos en el proceso de primarias, más del 60% del total de personas preinscritas». Aviso a navegantes. Recordó que se enteraron por este periódico del informe del Comité de Salud y Seguridad Laboral en el que se les acusó de no haber actuado y haber ocultado información sobre las denuncias por acoso laboral que se presentaron contra el diputado José Ramón Blanco, un documento en el que el Comité Electoral se basa para apearles de la carrera electoral. «Se repite como un mantra que las personas que aparecemos no podemos presentarnos a primarias por no cumplir el código ético, lo cual es radicalmente falso».

Él hizo un relato de hechos y a Milán le tocó subir el tono. «Se nos acusa de algo muy grave como ser cómplices de un delito», dijo antes de preguntarse «cómo se pueden vulnerar tantos principios básicos del derecho para condenar a unas personas que ni siquiera han participado en ninguna de las partes, ni se les ha notificado, ni han podido declarar...». Básicamente, que ellos no tienen nada que ver con lo que se les vincula.

Ella fue la que anunció que ya han «registrado denuncia por revelación del documento confidencial» en el que se les acusa. «Y estamos trabajando en otras medidas que vamos a tomar de carácter penal. Todo dependerá de las condiciones en las que nos encontremos si se permite o no se permite que esta candidatura y estos candidatos nos presentemos a las primarias». Otra advertencia.

Ahí llegó el turno de Alonso. «El problema –dijo– no son las discrepancias o las aspiraciones, el problema es que se pretenda amañar el partido y ganar por goleada en contra del criterio de los inscritos». En eso insistió mucho. En que a ella, como secretaria general, la eligieron. Que fueron «los inscritos y las inscritas los que decidieron». Insistió en que se les acusa «sin denuncia, sin pruebas y sin testificar», en la «indefensión absoluta» que sienten y reconoció que le «avergüenza» la imagen que está dando el partido a la ciudadanía.

Y no ocultó nombres. «He hablado varias veces con Pablo Echenique, pero hasta ahora, con la excusa de que es algo independiente y de alguna neutralidad, está dando largas y no nos está ayudando ni poniendo una solución sobre la mesa». ¿Y Pablo Iglesias? «Le he informado de la situación, me pidió un informe detallado, se lo envié y le mantengo al corriente». Nada más. Si una parte del partido a nivel nacional mostraba una «colaboración activa» con el «golpe de mano» y el «pucherazo en las primarias» y otra guarda un «silencio cómplice», quedaba preguntarle si alguien le había mostrado su apoyo y qué esperaba de la respuesta que deben darle hoy. A lo primero respondió de forma breve con un «no» y para lo segundo se extendió más. «Todo esto obedece o a negligencias o a intenciones políticas. Confío en que sean negligencias, que se reconozcan los errores de los que las han cometido y que haya una solución acorde a la realidad para que se desarrollen los procesos democráticos con normalidad. Yo aún confío en ello».