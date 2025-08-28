El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los pequeños y las familias posando junto a la bandera de la República Árabe Saharaui Democrática.

Los pequeños y las familias posando junto a la bandera de la República Árabe Saharaui Democrática. Fotos: Alberto Aja/ Vídeo: Héctor Díaz

Rumbo a Tinduf con la maleta llena de cariño otro verano más

Abrazos y emoción en la despedida a los niños saharauis del programa 'Vacaciones en Paz' tras las semanas de acogida con sus familias de Cantabria

Laura Pérez Robledo

Laura Pérez Robledo

Santander

Miércoles, 27 de agosto 2025

No hay nada como un abrazo. Un abrazo de verdad, de los que transmiten amor y estremecen por la cantidad de emociones contenidas en un ... gesto tan sencillo. Más aún si es de despedida. Tanto los niños saharauis como las familias de acogida que han participado en el programa 'Vacaciones en Paz' lo saben mejor que nadie: las partidas son difíciles. Pero la conexión que se ha creado entre ellos es eterna y va más allá de los 2.000 kilómetros de distancia que ahora les separan.

