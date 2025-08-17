Santander lidera la construcción en Cantabria con 1.286 viviendas, casi el doble que en 2022

Que Santander sea un destino de moda no solo influye en la llegada de miles de visitantes durante el verano -y cada vez más ... en el resto del año-. También los constructores ponen sus ojos en el municipio. No hay más que pasearse por los barrios en expansión, como Peñacastillo, El Alisal o Monte, para cruzarse con decenas de inmuebles en obras rodeados de andamios y con grandes carteles que anuncian una promoción de viviendas que estará próximamente a la venta. En total, se están construyendo 1.286 viviendas, de las que 1.224 pertenecen a 29 promociones y el resto son unifamiliares. Son casi el doble de las que se edificaban en 2022, cuando estaban en construcción 698 viviendas. Ahora, la mayoría de las que se están levantando son de iniciativa privada, excepto las 281 viviendas de protección oficial (VPO) de El Alisal.

El centro de Santander apenas tiene capacidad ya para construir y sólo hay una promoción a punto de iniciarse allí. Concretamente en la calle Fernando VI, cerca de la calle Alta, que está aún en el paso previo de derribar el inmueble que hay en el solar, cerrado desde hace décadas y en muy mal estado. Allí se construirán diez viviendas. Y hay un par de proyectos más en el centro de Santander que están aún en una fase más inicial -por eso no se contabilizan en esta lista-, como el inmueble de seis viviendas que se levantará en la calle Peña Herbosa, junto a la sede del Gobierno de Cantabria, o los cinco pisos de lujo previstos en el Paseo de Menéndez Pelayo, donde se encuentra la Clínica Cotero, que se derribará.

Y el resto de promociones se están construyendo en zonas de extrarradio. En Peñacastillo (denominado urbanísticamente Sector 3 y Sector 4) y en El Alisal (Sector 1) se están haciendo ocho y siete promociones de viviendas respectivamente. Las de Peñacastillo son todas de iniciativa privada y suman 673 pisos, lo que lo convierte en el barrio que más crece de la capital cántabra. También cuenta con los dos edificios que más viviendas contienen de los que se están construyendo en toda la ciudad; están los dos en la calle Gertrudis Gómez y tienen 94 viviendas cada uno. Es llamativo el crecimiento en la manzana ubicada entre la calle Hermanos Calderón y el centro de salud La Montaña, donde las grúas y los andamios son parte del paisaje.

En el caso de El Alisal, son seis promociones públicas y una privada. Las promovidas por el Ayuntamiento están en la calle Joaquín Rodrigo, frente al hipermercado Carrefour, y suman 281 pisos (los inmuebles tienen entre 32 y 52 pisos cada uno). Ya están adjudicados a sus futuros propietarios -mediante sorteos- las viviendas de cuatro de los seis inmuebles y las otras dos se sortearán la primavera que viene. Esta supone la mayor promoción de vivienda protegida de la historia de la ciudad y representa el 22% de las que se están construyendo actualmente en Santander. «Un hito histórico que demuestra con realidades y hechos el firme compromiso del equipo de gobierno con atender uno de los principales problemas que actualmente sufren los ciudadanos, que es el acceso a la vivienda y, además, a precios asequibles muy por debajo de las cifras del mercado», valora el concejal de Fomento de Santander, Agustín Navarro.

También destaca la reactivación de la iniciativa privada en la construcción ya que, tal y como refleja el aumento de solicitud de licencias de obra en los últimos meses, una tendencia que el concejal también atribuye «a la confianza empresarial por las posibilidades que Santander presenta como ciudad para vivir, a la vez que refleja su potencial de crecimiento y consolida las condiciones para atraer y fijar población». Cerca de las VPO, en la calle Adarzo, se desarrolla la única promoción de iniciativa privada actual de El Alisal, con 40 viviendas. Este barrio sumará en total 321 nuevos hogares. Además, allí queda espacio para sumar en torno a mil más, aunque aún no hay proyectos en marcha para llevarlo a cabo.

Otra de las zonas en crecimiento es San Román de la Llanilla, un área tradicionalmente rural de la ciudad que se caracteriza por sus viviendas bajas y dispersas rodeadas de pastos. De hecho, aunque este pueblo está viviendo un 'boom' de construcción en los últimos años, la mayoría de ellas van en esa línea. Así, de las cuatro promociones que se están construyendo allí, tres son de chalés y tendrán entre cuatro y diez viviendas. El único bloque que se está levantando allí -en realidad, serán dos que formarán una misma urbanización- tendrá tres plantas, por lo que tampoco destacará entre la altura media del resto de construcciones de San Román. Sumará 32 viviendas y está localizado junto al colegio Verdemar.

El norte de la ciudad es otra de las áreas que más se expanden y el frente de la S-20 está ya a punto de concluir. Ahí están casi terminadas las obras del edificio de 50 viviendas que se está levantando junto al McDonald's, en la calle Libertad -aún queda por determinar a qué se destinarán los bajos comerciales del inmueble-. En Monte hay otras tres promociones en marcha; dos de dimensiones más pequeñas, con entre 12 y 17 viviendas (la primera en la calle Aviche y la segunda en Ernest Lluch); y una de 54 en Jorge Sepúlveda, frente al bar La Frontera.

En Cueto, se están construyendo actualmente 12 viviendas al sur del polideportivo; cuatro en La Pereda y ocho en Valdenoja, en la Avenida Cantabria, 32, donde derribaron un chalé para poder acometer esta actuación. Una de las construcciones con la ubicación más privilegiada es el bloque de once viviendas que se está desarrollando en la calle Luis Martínez, en El Sardinero, a apenas cien metros del mar y muy cerca del restaurante BNS Street Food.

Pero esto no es todo. A los proyectos que ya están en marcha se suman los anuncios que aún están en fase inicial y que se desarrollarán en los próximos años. En el ámbito público está El Campón, que desarrollará el Gobierno de Cantabria a través de la Consejería de Fomento, y que consistirá en la construcción de 250 viviendas en Peñacastillo. Y de inversión privada destacan dos proyectos de lujo que se ubicarán frente al Hotel Real y en el Promontorio de San Martín. La más avanzada es la primera, en la Avenida Pérez Galdós, ya que la previsión es empezar a construir en otoño un total de 28 pisos y cinco chalés. En el caso de San Martín, aún no hay fechas porque las promotoras interesadas están negociando con los vecinos de la zona, ya que la operación pasaría por derribar los inmuebles que hay allí y levantar 120 nuevas viviendas.

Santander alcanzó en 2024 los 174.101 habitantes según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que supone un incremento de 1.375 personas respecto al año anterior y la cifra más alta de la última década -tras una importante sangría de población hacia municipios del entorno, como Camargo y Santa Cruz de Bezana-. También está en alza en la ciudad el precio medio de la vivienda, que se situó en el mes de julio, según el portal inmobiliario Idealista, en los 2.818 euros por metro cuadrado. El crecimiento es imparable; sube un 2,1% respecto al mes anterior y un 6,1% respecto a abril. Más llamativo es si se compara con los precios de hace un año; ya que el crecimiento respecto a julio de 2024 es del 20%.

La zona más cara de la ciudad, con diferencia, es El Sardinero. Allí, el metro cuadrado está a 5.304 euros, un 13,8% más que hace un año. Le siguen Puertochico y Valdenoja, a 3.707 y y 3.507 euros el metro cuadrado respectivamente. En cuanto a los barrios más baratos, coincide con los que más crecen. En El Alisal-Cazoña-San Román, el precio por metro cuadrado está a 1.868 euros y en Peñacastillo-Nueva Montaña está a 1.906. Idealista divide la ciudad en nueve distritos y, en seis de ellos, los precios están en máximos históricos. Los tres barrios que han tenido picos más altos en otras épocas son El Alisal (alcanzó los 2.189 euros por metro cuadrado en septiembre de 2010); Peñacastillo-Nueva Montaña (2.161 euros por metro cuadrado en noviembre de 2010); y Puertochico (alcanzó el máximo en marzo de este año, 3.886 euros por metro cuadrado).

Así, entre las promociones que están actualmente en construcción, los precios superan en muchos casos los 350.000 euros y algunas alcanzan hasta el medio millón -las de lujo pueden rondar las seis cifras-. Entre los compradores, además de personas de la región, hay gente de otras comunidades autónomas de España que ven Santander como una inversión y como una segunda residencia a la que retirarse en su jubilación y también hay extranjeros con antepasados cántabros, sobre todo procedentes de Latinoamérica.