El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Obras de construcción de nuevos edificios de viviendas en Nueva Montaña. JuanjoSantamaría

Santander lidera la construcción en Cantabria con 1.286 viviendas, casi el doble que en 2022

Las promociones están en Peñacastillo, El Alisal, San Román, entorno de la S-20, Monte, Cueto, El Sardinero y el centro | Del total, 281 son de protección oficial (VPO) y están promovidas por el Ayuntamiento en el barrio de El Alisal

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Domingo, 17 de agosto 2025, 02:00

Que Santander sea un destino de moda no solo influye en la llegada de miles de visitantes durante el verano -y cada vez más ... en el resto del año-. También los constructores ponen sus ojos en el municipio. No hay más que pasearse por los barrios en expansión, como Peñacastillo, El Alisal o Monte, para cruzarse con decenas de inmuebles en obras rodeados de andamios y con grandes carteles que anuncian una promoción de viviendas que estará próximamente a la venta. En total, se están construyendo 1.286 viviendas, de las que 1.224 pertenecen a 29 promociones y el resto son unifamiliares. Son casi el doble de las que se edificaban en 2022, cuando estaban en construcción 698 viviendas. Ahora, la mayoría de las que se están levantando son de iniciativa privada, excepto las 281 viviendas de protección oficial (VPO) de El Alisal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El humo de los incendios de León obliga a cerrar el teleférico y a prohibir las rutas en los Picos de Europa
  2. 2 El Gobierno regional prevé iniciar el derribo de la Residencia «en semanas»
  3. 3

    Medio millar de personas se concentran contra el parking de autocaravanas de Mataleñas: «Aquí, no»
  4. 4 San Roque, protagonista
  5. 5

    Vecinos de la playa de San Vicente piden medidas contra las autocaravanas
  6. 6 El cupón de verano de la ONCE deja un millón de euros en Santoña y otro millón en Cabezón de la Sal
  7. 7 El cupón de verano de la ONCE deja un millón de euros en Santoña y otro millón en Cabezón de la Sal
  8. 8

    Cantabria se queda sola sin regular la figura de sus expresidentes
  9. 9

    Un paseo abrasador a las dos de la tarde
  10. 10

    Cantabria flexibiliza los requisitos de los centros de acogida ante la anunciada llegada masiva de menores migrantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Santander lidera la construcción en Cantabria con 1.286 viviendas, casi el doble que en 2022

Santander lidera la construcción en Cantabria con 1.286 viviendas, casi el doble que en 2022