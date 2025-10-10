El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Guillermo Setién y Miriam Rodríguez atienden a los asistentes en el puesto de Ascasam en la plaza del Ayuntamiento de Santander. Roberto Ruiz
Día Mundial

Santander se une por la salud mental

Padre Menni, Ascasam, Proyecto Hombre y Acorde defienden en el corazón de Santander la necesidad de «dar visibilidad» a unos problemas ante los que «todos somos vulnerables»

Anai Sainz de la Maza

Anai Sainz de la Maza

Santander

Viernes, 10 de octubre 2025, 22:44

Bajo el lema 'Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental', más de un centenar de personas se reunieron este viernes en la plaza del Ayuntamiento de ... Santander para celebrar el Día Mundial de la Salud Mental. Las asociaciones Ascasam, Proyecto Hombre, Acorde y Padre Menni unieron fuerzas para transformar el corazón de la ciudad en un espacio de sensibilización y encuentro donde «hablar de salud mental ha sido tan natural como necesario».

