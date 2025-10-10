Santander se une por la salud mental

Bajo el lema 'Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental', más de un centenar de personas se reunieron este viernes en la plaza del Ayuntamiento de ... Santander para celebrar el Día Mundial de la Salud Mental. Las asociaciones Ascasam, Proyecto Hombre, Acorde y Padre Menni unieron fuerzas para transformar el corazón de la ciudad en un espacio de sensibilización y encuentro donde «hablar de salud mental ha sido tan natural como necesario».

Entre los expositores se encontraba el de la Fundación Acorde, dedicada a la atención de personas con trastorno mental grave y patología dual. Allí, Damián González, su presidente, presentaba una actividad llamada 'El juego de la vida'. Sobre una mesa se extiende un tablero lleno de colores y palabras. Los participantes tiran el dado y avanzan casillas que representan distintas etapas vitales, con obstáculos y logros. «Todos atravesamos momentos buenos y malos. Nadie está exento de tener un problema de salud mental. Lo importante es saber que hay recursos y que pedir ayuda no debería dar miedo», defiende.

González insiste en que la visibilidad es esencial. «La sociedad sigue teniendo prejuicios. Muchos creen que los problemas de salud mental son algo lejano, que le pasa a otros. Pero todos somos vulnerables. Por eso estamos aquí, en medio de la ciudad, para hablar, para escucharnos y para mostrar que detrás de cada diagnóstico hay personas con proyectos, con sentido del humor, con vida».

En el puesto de Ascasam Salud Mental Cantabria, la actividad no cesaba. Este año, además de participar en la jornada, la entidad celebra su 35º aniversario. Guillermo Setién y Miriam Rodríguez atendían a los visitantes con folletos informativos y productos elaborados a mano por personas usuarias del centro ocupacional. «Hoy queremos que la gente sepa que hay ayuda disponible, que no están solos», explicaba ella. «Salir a la calle y hablar es una forma de curar». Ambos subrayan la importancia de la prevención y del trabajo con la juventud.

En su carpa organizaron una actividad para analizar cómo afectan las emergencias y las catástrofes a la salud psicológica. «Las guerras, las crisis económicas o los desastres naturales no solo tienen consecuencias materiales –comenta Setién–. También dejan heridas invisibles que cuesta más tiempo reparar. Lo vemos cada día, y queremos concienciar a los jóvenes: cuidar la mente también es parte de prepararse para el futuro». Los adolescentes escuchaban atentos cuando se les explicaba que la salud mental no distingue edades. «A mí me sorprende –apunta Rodríguez– ver el interés que muestran. Muchos nos cuentan que en sus clases ya hablan del tema, que hay talleres, que los profesores lo tratan. Es un paso adelante».

Concienciación

En otro extremo de la plaza, Proyecto Hombre Cantabria despliega su campaña 'Es cosa nuestra', protagonizada por rostros conocidos como Nando Agüeros o el capitán del Racing Íñigo Sainz-Maza. En un gran panel, los visitantes escriben mensajes con respuestas a una sencilla pregunta: ¿Qué puedes hacer tú por tu salud mental y la de los demás?

Su directora, Eloísa Velarde, observaba las notas con satisfacción: «Queremos que la gente se sienta parte del cambio. La salud mental no es solo un tema de quienes tienen un diagnóstico. Nos afecta a todos. Hay personas con doble diagnóstico y doble estigma, y si además son mujeres, todavía lo tienen más difícil». Velarde recuerda que cada vez son más las personas que se atreven a pedir ayuda. «La pandemia marcó un antes y un después. Aumentaron las consultas, pero también la conciencia. Hoy se habla más abiertamente de ansiedad, depresión o soledad, y eso ya es un gran avance. Nuestro trabajo es acompañar, prevenir y demostrar que se puede salir de cualquier situación».