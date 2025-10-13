El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La oficina que Novo Banco tuvo en su día en Santander. Roberto Ruiz

Casi seis años de espera en el caso Novo Banco: «Me siento en completo desamparo»

Las víctimas de la presunta estafa en la antigua oficina de Santander, desesperadas por la falta de avances

Álvaro Machín
Daniel Martínez

Álvaro Machín y Daniel Martínez

Santander

Lunes, 13 de octubre 2025, 07:09

Jacobo Vidal dio el paso en febrero de 2020. El exempleado de la oficina que Novo Banco tuvo en Santander decidió trasladar a la Justicia ... unas supuestas irregularidades en las que él se convirtió en el principal investigado (no el único). Por las informaciones que publicó este periódico sobre una presunta estafa millonaria se enteraron buena parte de los afectados. En torno al centenar que vio cómo su dinero –lo que les decían que tenían– se esfumaba. Casi seis años después y, ante la falta de avances, han pasado del estupor a la desesperación. «Ese dinero era mi garantía para vivir con tranquilidad mis últimos años, y se están agotando sin haber podido disfrutarlo. Me siento en completo desamparo», dice una de las afectadas. Una mujer de 69 años. «Siento que estoy pagando doblemente el agravio que me han causado: primero, el engaño del banco al que confié mis ahorros; y ahora, la desinformación, lentitud y abandono a los que estamos siendo sometidos».

