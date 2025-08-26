El senderista fallecido en Tresviso es el empresario cántabro Gerardo Guijarro

Su principal afición era el ciclismo y dedicaba los fines de semana a disfrutar de ella, pero el domingo decidió dejar la bicicleta en casa ... y, en compañía de sus cuñados, se trasladó hasta Tresviso para realizar la ruta que une esta localidad con Urdón. Allí perdió la vida al despeñarse en un tramo del recorrido el empresario santanderino de 64 años, Gerardo Guijarro, gerente de las empresas de muebles y colchones Cosgui y Tu Descanso.

Según detallaron a este periódico fuentes conocedoras del suceso, el fallecido, que iba acompañado de otras tres personas, murió tras resbalarse y caer al vacío, sin que los servicios médicos de rescate desplazados al lugar pudieran hacer nada por su vida cuando llegaron.

En el momento del trágico accidente, sobre las 19.00 horas, la víctima se encontraba realizando una ruta de unos 12 kilómetros muy frecuentada por senderistas que tiene un recorrido lineal de ida y vuelta en el que se puede apreciar el desfiladero del río Urdón y el macizo de Andara. Es una ruta de dificultad media con un desnivel de unos 800-980 metros, con una duración aproximada de seis a siete horas.

Cuando el empresario tuvo el accidente, bajaba desde Tresviso en dirección a Urdón, por la zona que ilustra la fotografía que acompaña a esta información. Al parecer, los tres senderistas que le acompañaban iban por delante de él cuando tuvo el percance. Uno de ellos se giró y dejó de verlo. Entonces le llamó al móvil y Guijarro le dijo que «había tropezado, que no se preocupara, que estaba bien y que se encontraba junto a unos árboles». Pero poco después el desenlace fue fatal.

Sus acompañantes dieron aviso al 112, que movilizó su helicóptero hasta el lugar y localizó al empresario a las 00.26 horas, pero «la médico de la aeronave únicamente pudo confirmar el fallecimiento», explicaron fuentes del Gobierno regional. El cuerpo quedó a disposición del Grupo de Rescate de Montaña (Greim) de la Guardia Civil y sobre las 02.30 horas de la madrugada del domingo al lunes fue trasladado al cuartel de la Benemérita de Potes, tras haber contado el Greim de Liébana con el apoyo de sus homólogos de Cangas de Onís.

El accidente se produjo en la misma ruta en la que otro hombre perdió la vida hace diez años, en junio de 2015. «Se trata de una ruta tipo a la del Cares por la que transitan cientos de personas, pero en la que si tienes un resbalón puedes precipitarte al vacío», comenta un vecino que conoce la zona.

«Un gran emprendedor»

El fallecimiento de Guijarro, que también era abogado pero no estaba en activo y era socio de una firma de colchones en Aragón, ha dejado consternados no solo a sus familiares sino a los trabajadores de sus empresas, que ayer lo recordaban como «una excelente persona y un gran jefe».

Su hermano y socio Gabriel le definía como una persona «inteligente», «bastante reservado», «muy trabajador», «muy amigo de sus amigos», un «gran profesional» y «muy buen padre». Según detallaba, su hermano, casado con la profesora de la Universidad de Cantabria, Ana Sánchez Lamelas y padre de dos hijos «a los que les ha dado una preparación que les ha llevado a trabajar en Madrid», era «muy aficionado a la bicicleta». «De hecho salía con un grupo de ciclistas retirados, con Alfonso Gutiérrez, con Machín... que son de su quinta». «Estábamos todo el día en la carretera y al final le ha ocurrido esto donde menos lo esperábamos, pasando un bonito día en la montaña», lamentaba.

Uno de sus amigos destacaba el «optimismo» de Gerardo, que «nunca se enfadaba con nadie». «Era un gran emprendedor, muy trabajador, con un método particular de llevar sus negocios, pero muy exitoso; ahora quería aplicar la IA a sus empresas. El sábado estuve hablando una hora con él de una campaña que quería hacer con su marca de colchón y con unos burros que tengo yo», recordaba este amigo.

El funeral se celebrará este martes, a las 16.00 horas, en la iglesia de los Padres Capuchinos de Santander y después será inhumado en el cementerio de Ciriego.