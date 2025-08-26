El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zona de la ruta del Urdón por la que se despeñó el senderista este domingo. DM

El senderista fallecido en Tresviso es el empresario cántabro Gerardo Guijarro

Los trabajadores de las empresas de muebles y colchones Cosgui y Tu Descanso están consternados por la pérdida de su gerente, «aficionado al ciclismo»

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Martes, 26 de agosto 2025, 07:11

Su principal afición era el ciclismo y dedicaba los fines de semana a disfrutar de ella, pero el domingo decidió dejar la bicicleta en casa ... y, en compañía de sus cuñados, se trasladó hasta Tresviso para realizar la ruta que une esta localidad con Urdón. Allí perdió la vida al despeñarse en un tramo del recorrido el empresario santanderino de 64 años, Gerardo Guijarro, gerente de las empresas de muebles y colchones Cosgui y Tu Descanso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El adiós al estadio más antiguo de España
  2. 2

    «Santander es mil veces mejor que Mónaco, que Niza, que cualquier sitio. Es maravillosa»
  3. 3 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  4. 4

    Roban en la gasolinera de La Encina en Cayón y una vecina persigue en coche a los ladrones
  5. 5

    El senderista de 64 años fallecido ayer tras despeñarse en la ruta entre Urdón y Tresviso es santanderino
  6. 6

    Dimiten la directora y otros nueve integrantes del Coro Ronda Garcilaso
  7. 7

    Semana Grande en Laredo: hoy, chupinazo y Rosario
  8. 8 Alerta por unas galletas Fontaneda con «partículas metálicas» distribuidas en Cantabria
  9. 9

    Santander da un paso más para poner en marcha a final de año la Zona de Bajas Emisiones
  10. 10

    Cantabria, única autonomía que rechaza formar a los nuevos MIR de Urgencias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El senderista fallecido en Tresviso es el empresario cántabro Gerardo Guijarro

El senderista fallecido en Tresviso es el empresario cántabro Gerardo Guijarro