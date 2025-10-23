Silva avanza que la mitad del presupuesto educativo de 2026 se dedicará a nóminas Prevé contar con 780 millones en el próximo ejercicio, incluidos aquí los 17 para actualizar el salario docente con 90 euros lineales

El presupuesto de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades en 2026 pasará de los 780 millones de euros, una cifra que supone un incremento del 6% respecto al presente ejercicio, según avanzó este jueves su titular, el popular Sergio Silva, justo antes de participar en la ceremonia de apertura del curso 2025-26 de la Universidad Permanente, la Unate. Pues en contexto, esa cuantía va a suponer el 22% de los 3.506 millones de la inversión que se prevé en el presupuesto global de la comunidad autónoma para el próximo año, frente al 20% que ha representado en 2025.

Del montante total, 432 millones serán gastos en las nóminas de los profesionales de la Consejería, 61 más que los reflejados en este mismo capítulo en 2023, el último en el que gobernó el bipartito PRC-PSOE, por lo que Silva quiso poner en valor ese dato. También estarían reflejados ahí los «algo más de 17 millones de euros» para una actualización salarial de los docentes «que van a permitir implementar una subida lineal de 90,23 euros más sexenios» a todo el profesorado. Esa cantidad muestra, además, el «compromiso» del Gobierno de Cantabria con los profesionales de la educación.

Con las cifras, el consejero quiso defender que su departamento no ha retrocedido en política educativa ni ha practicado recortes, sino que, por el contrario, ha puesto en marcha «una política expansiva en educación», igual que otros compañeros del consejo de gobierno lo han hecho en Sanidad o en Servicios Sociales.

Sin embargo, y pese al incremento del presupuesto previsto en su departamento, Silva aseguró que el dinero invertido en esta área «nunca será suficiente» porque «una sociedad que tiene presente y tiene futuro debe ser una sociedad que se educa, una sociedad que se forma».