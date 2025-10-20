Los sindicatos cifran la huelga en los institutos de Cantabria en un 40,2% STEC, ANPE y UGT celebran un «seguimiento mayoritario» | CC OO lo sitúa en un 30,23% en todas las etapas educativas

El conflicto cumplirá un año en noviembre tras once mesas de negociación entre los sindicatos y la Consejería de Educación.

Ángela Madrazo Santander Lunes, 20 de octubre 2025, 12:41 | Actualizado 13:55h.

La huelga escalonada, de la mano de STEC, ANPE y UGT (la mayor parte de la Junta de Personal Docente) citaba este lunes a los ... institutos. Y, según los convocantes, el 40,2% del profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional ha apoyado las reivindicaciones de los tres colectivos. El dato muestra el «seguimiento masivo», tal y como ha manifestado la presidenta de la Junta, Rus Trueba, y pertenece a «todos los centros convocados en horario de mañana» y se actualizará con el escrutinio de quienes tienen también clase por la tarde. Mientras tanto, la convocatoria de Comisiones Obreras (CC OO) para todas las etapas educativas también se valora como «un éxito». La tercera organización de representación del profesorado ha cifrado el apoyo en su convocatoria, de todo el personal docente de Cantabria durante cinco días, en un 30,43% de los centros escrutados.

La educación cántabra afronta una semana de huelga docente Es una «muestra de que los docentes mantienen el respaldo unitario», frente a la «falta de voluntad negociadora del Gobierno de Cantabria». Y es que, Trueba ha insistido en que «los responsables de que el conflicto se alargue» son los miembros del Ejecutivo de Buruaga. Han criticado que «continúa negandose a atender las reivindicaciones legitimas del profesorado», especialmente la presidenta de Cantabria que, «aún no ha dado respuesta a la petición de reunión» que le trasladó la Junta. La Federación de Enseñanza de CC OO, a pesar de romper con el consenso del resto de la Junta de Personal, ha insistido en «la necesidad de esta huelga común a todas las etapas, todos los centros y toda la semana para obligar al Gobierno a atender las legítimas reivindicaciones del profesorado». Sin embargo, sí que mantienen la unidad de cara a la convocatoria de manifestación de la Junta de Personal al completo el jueves a las 18.00 horas desde Numancia, en Santander.

