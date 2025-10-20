El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El conflicto cumplirá un año en noviembre tras once mesas de negociación entre los sindicatos y la Consejería de Educación. Javier Cotera

Los sindicatos cifran la huelga en los institutos de Cantabria en un 40,2%

STEC, ANPE y UGT celebran un «seguimiento mayoritario» | CC OO lo sitúa en un 30,23% en todas las etapas educativas

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:41

Comenta

La huelga escalonada, de la mano de STEC, ANPE y UGT (la mayor parte de la Junta de Personal Docente) citaba este lunes a los ... institutos. Y, según los convocantes, el 40,2% del profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional ha apoyado las reivindicaciones de los tres colectivos. El dato muestra el «seguimiento masivo», tal y como ha manifestado la presidenta de la Junta, Rus Trueba, y pertenece a «todos los centros convocados en horario de mañana» y se actualizará con el escrutinio de quienes tienen también clase por la tarde. Mientras tanto, la convocatoria de Comisiones Obreras (CC OO) para todas las etapas educativas también se valora como «un éxito». La tercera organización de representación del profesorado ha cifrado el apoyo en su convocatoria, de todo el personal docente de Cantabria durante cinco días, en un 30,43% de los centros escrutados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La revolución de los estadios del fútbol español
  2. 2

    Peñacastillo y Nueva Montaña estrenarán más de 400 pisos en los próximos meses
  3. 3

    San Lucas de nuevo abarrotado en Hoznayo
  4. 4

    Cantabria concede mil permisos en terreno rústico en dos años con la nueva Ley del Suelo
  5. 5

    «El Gobierno ha hecho lo contrario a ayudarnos y aun así hemos sobrevivido»
  6. 6

    La Cuadrona espera su transformación
  7. 7

    Sanidad estrena un canal de consultas directo entre médicos de los centros de salud y de los hospitales
  8. 8

    La educación cántabra afronta una semana de huelga docente
  9. 9 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  10. 10

    La investigación de un castillo medieval brinda hallazgos aún más antiguos en Iguña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los sindicatos cifran la huelga en los institutos de Cantabria en un 40,2%

Los sindicatos cifran la huelga en los institutos de Cantabria en un 40,2%