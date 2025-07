Los SUAP de Santoña y Meruelo, los primeros en sufrir la falta de médicos

Ana Rosa García Santander Martes, 1 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

«Empezamos el verano de verdad». Era el comentario que este fin de semana compartían entre ellos los profesionales del Servicio de Urgencias de Atención ... Primaria (SUAP). Y no lo decían por el calor abrasador y la imagen de las playas abarrotadas, sino porque asistían al primer pico de urgencias del mes de junio, que ha dejado un balance de casi 3.500 personas atendidas entre el sábado (1.748) y el domingo (1.698), y las primeras incidencias por falta de médicos. En concreto, las ausencias se produjeron en los SUAP de Santoña y de Meruelo. En el segundo caso a causa de una indisposición de última hora. Circunstancia para la que desde la Consejería de Salud ya habían reconocido que no tendrían margen de maniobra, dado que las bolsas de contratación están a cero y los residentes (MIR) no saldrán al mercado hasta agosto. «No hay médicos sustitutos para cubrir los contratiempos que surjan sobre la marcha», advertían. Y con ese escaso tiempo de antelación, la posibilidad de 'arreglarse' entre compañeros tampoco es viable.

El colectivo aSuap ya había avisado de la alta probabilidad de que se repitieran los problemas del verano pasado. Y no ha habido que esperar ni siquiera a entrar en la temporada alta del turismo. De hecho, desde el Hospital de Laredo, que en parte ha absorbido la demanda desplazada desde los dos SUAP atendidos solo por personal de enfermería, apuntan que ya están en cifras de asistencia similares a las del mes de julio. Si el sábado pasaron por su servicio de Urgencias un centenar de personas, el domingo llegaron a 130. Noticia relacionada Cantabria y Madrid, las dos únicas comunidades que no tendrán más MIR de Urgencias en 2026 También en Valdecilla se ha empezado a notar el aumento, aunque sin llegar a los niveles que se esperan en los dos próximos meses -el año pasado en esas fechas se superó el medio millar de atenciones diarias-. En concreto, el pasado fin de semana el recuento estuvo en torno a las 370 asistencias cada jornada, más las urgencias pediátricas, que rondaron el centenar. Los datos de actividad del Hospital Sierrallana, publicados en la página web del Servicio Cántabro de Salud (SCS), indican que la demanda en el servicio de Urgencias se situó en torno a los 200 pacientes diarios, sin contar los infantiles (63 el sábado y 71 el domingo). No obstante, en el área de salud de Torrelavega el volumen ha llegado a ser superior en semanas previas. En total, el domingo hubo 775 asistencias hospitalarias, con una tasa de ingresos del 8,1% -ahí no se aprecia incremento, lo que revela que la mayor parte no reviste gravedad-. En paralelo, en los SUAP se vieron 1.698 consultas (764 en el área de Santander) y el 061 movilizó sus equipos en 45 ocasiones. A las dos guardias sin médico del fin de semana, se añaden otras dos este lunes, una en el SUAP de Solares y otra en el de Reinosa (Tres Mares). Mientras, desde la Consejería aseguran que sigue la búsqueda activa de profesionales fuera de Cantabria, dado que tampoco ha podido resolverse el concurso de traslados a tiempo para el verano.

