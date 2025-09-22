El Supremo, al juez Acayro Sánchez: «No hemos manipulado ni retorcido los hechos probados» La Sala de lo Penal desestima el incidente de nulidad que presentó el ya exmagistrado contra la sentencia que le aparta de la judicatura

Abel Verano Santander Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:27 | Actualizado 17:37h. Comenta Compartir

Nueve revés para Luis Acayro Sánchez. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado el incidente de nulidad que presentó el ya ... ex magistrado contra la sentencia por la que fue inhabilitado el pasado junio a diez años, lo que supone la pérdida de su condición de juez, por prevaricación judicial dolosa por dictar resoluciones en perjuicio de un letrado cántabro que se querelló contra él junto al Colegio de la Abogacía.

En un auto dado a conocer este lunes, los tres magistrados que ratifican su decisión (otros dos han vuelto a emitir un voto particular porque discrepan) dejan claro que «no es cierto lo que se hace constar en el voto particular relativo a que la sentencia con el voto mayoritario realiza una nueva valoración probatoria al margen de la llevada a cabo por el TSJC». «Y tampoco es cierto se hayan manipulado o retorcido» los hechos probados», como apuntaban los dos magistrados que daban la razón a Acayro y que ahora en su voto particular reconocen que esa afirmación fue «innecesariamente hiperbólica, y por ello, inexacta». En actualización La redacción de EL DIARIO MONTAÑÉS trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

