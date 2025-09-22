El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Supremo, al juez Acayro Sánchez: «No hemos manipulado ni retorcido los hechos probados»

La Sala de lo Penal desestima el incidente de nulidad que presentó el ya exmagistrado contra la sentencia que le aparta de la judicatura

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:27

Nueve revés para Luis Acayro Sánchez. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado el incidente de nulidad que presentó el ya ... ex magistrado contra la sentencia por la que fue inhabilitado el pasado junio a diez años, lo que supone la pérdida de su condición de juez, por prevaricación judicial dolosa por dictar resoluciones en perjuicio de un letrado cántabro que se querelló contra él junto al Colegio de la Abogacía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cuatro heridos en una doble salida de vía en la A-8 a la altura de Entrambasaguas
  2. 2 Lunes de chaparrones en Santander: 65 litros, la cifra más alta de toda España
  3. 3

    %uD83C%uDFA7 El audio del VAR del penalti del Córdoba-Racing
  4. 4

    La Guardia Civil estrena en Santander su buque oceánico Duque de Ahumada
  5. 5 El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  6. 6

    «Tenemos que dar una vuelta a esto del VAR»
  7. 7

    Cantabria, tierra de vacas campeonas
  8. 8

    El Ayuntamiento de Santander encarga el estudio para reparar el acceso a Los Peligros y pone fin al conflicto con Costas
  9. 9

    Vox lleva al Parlamento que los cántabros tengan prioridad frente a los migrantes en las prestaciones
  10. 10

    Las causas del éxito de la FP cántabra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Supremo, al juez Acayro Sánchez: «No hemos manipulado ni retorcido los hechos probados»

El Supremo, al juez Acayro Sánchez: «No hemos manipulado ni retorcido los hechos probados»