Suspenden la vista del 'caso Obras Públicas' del viernes al no poder asistir un acusado
Santander
Martes, 28 de octubre 2025, 01:00
La Audiencia Provincial de Cantabria ha acordado la suspensión de la vista prevista el próximo viernes, en la que los ocho acusados del 'caso Obras Públicas' iban a ratificar el acuerdo de conformidad ... suscrito hace semanas con la Fiscalía y la acusación particular, que ejerce el Gobierno regional.
Según ha podido saber este periódico, la imposibilidad de uno de los acusados para acudir a la vista, por un motivo familiar justificado, ha obligado a la magistrada-presidenta del tribunal del jurado, Almudena Congil, a suspender el acto, quedando a la espera de señalar una nueva fecha.
Como se recordará, el Ministerio Público tuvo que modificar al alza alguna de las penas pactadas inicialmente con los acusados al considerar la Audiencia Provincial que estaban por debajo de lo que correspondía. En concreto, tuvo que elevar de los dos años a los dos años y un mes y medio la pena de cárcel de los cuatro empresarios acusados por cohecho y fraude en la contratación, dejando en siete y un año el castigo del funcionario y su mujer, respectivamente.
