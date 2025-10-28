El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Vista del Palacio de Justicia de Cantabria situado en Las Salesas de Santander. Roberto Ruiz

Suspenden la vista del 'caso Obras Públicas' del viernes al no poder asistir un acusado

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Martes, 28 de octubre 2025, 01:00

La Audiencia Provincial de Cantabria ha acordado la suspensión de la vista prevista el próximo viernes, en la que los ocho acusados del 'caso Obras Públicas' iban a ratificar el acuerdo de conformidad ... suscrito hace semanas con la Fiscalía y la acusación particular, que ejerce el Gobierno regional.

