Suspensión de empleo para el profesor acusado de contactar con al menos cuatro menores

El Tribunal de Instancia Número 5 de Torrelavega ha acordado suspender cautelarmente de cualquier empleo, profesión o actividad, retribuida o no, que implique contacto con menores al profesor investigado por, presuntamente, citarse con menores de edad para citas sexuales ... . La Policía Nacional ha identificado al menos a cuatro víctimas con las que contactó y de las que ahora deberá mantener una distancia legal dado que la magistrada del servicio de guardia del Tribunal de Instancia de Torrelavega -la primera que se hizo cargo del caso- acordó dejar al hombre en libertad provisional pero decretó orden de alejamiento y prohibición de comunicarse con las chicas, todas menores de 16 años.

Según ha podido saber El Diario Montañés, el profesor de 43 años, que tiene una plaza fija en el colegio de Educación Infantil y Primaria Marina de Cudeyo, llegó a quedar de forma presencial con dos de ellas y precisamente fue en la última de sus citas, en Tanos, donde la Policía logró detenerle tras la denuncia de la familia de la menor.

Fuentes de la investigación aseguran que «no consta, por ahora, que haya mantenido relación sexual con ninguna de las víctimas», aunque no descarta que pueda salir a la luz algún caso a medida que se avance en la instrucción.

Lo que las familias parecen tener claro es que se personarán de manera particular y por separado en la causa, «para que así tenga que enfrentar a una condena por cada una de las menores con las que intentó tener relaciones sexuales», comenta el familiar de una de las menores a las que este profesor habló por Instagram.

Tampoco consta, según las mismas fuentes de la investigación, que el profesor «haya utilizado su condición de docente para intentar nada con las alumnas del centro en el que daba clase». Un colegio en el que tanto la dirección como los padres están aún conmocionados.

Desde la dirección del colegio Marina de Cudeyo, ubicado en Rubayo, insisten en recordar que la Consejería de Educación es «la única portavoz oficial en este asunto tan grave, y que el centro educativo ha actuado y seguirá actuando con transparencia total y celeridad para proteger a las familias y los alumnos».

Pedro Pérez Ferradas, alcalde de Marina de Cudeyo, reitera igualmente «la necesidad de que la vida en el colegio vuelva a la normalidad y dejar que la Justicia y la Consejería hagan su trabajo en este asunto».

Un padre de alumnos que estudian en ese colegio describe al docente investigado como «una persona normal». «Le conocía, pero nunca había hablado con él. Me han indicado quién era y me ha sorprendido mucho porque era una persona de lo más normal, que además estaba muy bien considerado por los compañeros y también por las familias».

El pasado jueves trascendió también el modus operandi preciso que utilizaba el profesor para, presuntamente, contactar con las menores. Primero saludaba por Instagram con un perfil falso en el que subía la fotografía de un joven bien parecido. Luego, tras realizar distintas preguntas sobre gustos o aficiones, llegado un momento de la conversación, ofrecía «cien euros por liarnos» a todas las menores con las que contactó, que son cuatro probadas hasta el momento, y que tienen todas menos de 16 años. La investigación continúa ahora con la revisión de los dispositivos digitales del investigado, entre otras medidas.