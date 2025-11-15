El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El CEIP Marina de Cudeyo, donde daba clase el profesor. Daniel Pedriza

Suspensión de empleo para el profesor acusado de contactar con al menos cuatro menores

La jueza ha decretado orden de alejamiento de sus víctimas y fuentes de la investigación aseguran que «no consta que haya mantenido relación sexual con ninguna»

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Tribunal de Instancia Número 5 de Torrelavega ha acordado suspender cautelarmente de cualquier empleo, profesión o actividad, retribuida o no, que implique contacto con menores al profesor investigado por, presuntamente, citarse con menores de edad para citas sexuales ... . La Policía Nacional ha identificado al menos a cuatro víctimas con las que contactó y de las que ahora deberá mantener una distancia legal dado que la magistrada del servicio de guardia del Tribunal de Instancia de Torrelavega -la primera que se hizo cargo del caso- acordó dejar al hombre en libertad provisional pero decretó orden de alejamiento y prohibición de comunicarse con las chicas, todas menores de 16 años.

