El profesor investigado por contactar con menores les ofrecía «cien euros por liarnos»

El profesor de 43 años investigado por contactar con menores para tener citas sexuales funcionaba con un modus operandi. Primero hurgaba en Instagram hasta encontrar ... un grupo de menores –normalmente eran amigas– y luego comenzaba a hablarles de manera individual. El Diario Montañés ha tenido acceso a una de esas conversaciones. «Hola», saludaba él, a lo que la menor respondía con otro saludo. «¿Te gusta ir de compras?», insistía él, que en su foto de perfil subía una imagen de un adolescente bien parecido. «¿Te gustan los regalos?», preguntaba después, y cuando la situación lo propiciaba, lanzaba la propuesta final: «Cien euros por liarnos». Cien euros con los que presumiblemente pretendía encontrarse con las menores para una cita sexual.

Su ámbito de actuación era amplio porque acechar en redes sociales le permitía probar suerte en todas partes; pero el grupo de menores que lograron identificarlo son todas de Torrelavega y estudiantes del instituto Garcilaso de la Vega.

La Policía Nacional le detuvo en Tanos a finales de la pasada semana justo cuando una joven –que previamente había denunciado los hechos–, quedó con él como señuelo para que intervinieran los agentes.

Recreación de la conversación Víctima Recreación de la conversación Víctima Recreación de la conversación Víctima

«Al final ha debido acechar como a 35 niñas de este centro y alrededores», cuenta el familiar de una de las menores que resultaron ser víctimas del profesor, justo quien detalla el contenido de la conversación que mantuvo con él por esta red social.

Los padres van a realizar denuncias individuales, para que el investigado tenga la posibilidad de enfrentarse a tantas condenas como menores contactó. «Todo esto nos obliga a reflexionar sobre cómo debemos educar a nuestros hijos sobre el uso de redes sociales», indica este familiar, que está «convencido» de que ha habido otras muchas niñas a las que habló, «pero que sólo en este caso ha dado la casualidad de que se ha denunciado y se le ha pillado». De hecho, «la juventud habla mucho por redes sociales, pero la cosa cambia mucho si la niña tiene 14 años y él 43».

Calmar a los padres

Entre tanto, en el CEIP Marina de Cudeyo, en Rubayo, donde tiene plaza fija el docente investigado, se ha enviado una circular informativa para las familias. «Desde el centro queremos transmitiros tranquilidad y apoyo ante las informaciones aparecidas en prensa», se lee en el texto. También indica que la Consejería coordinará los pasos a seguir y que la dirección del colegio se ha puesto en contacto con todas las familias cuyos niños pasaron por el aula de este hombre investigado. «Os pedimos máxima colaboración para seguir trabajando todos en el bienestar de nuestros alumnos y del centro», firma el equipo directivo del CEIP, donde ayer crecía la irritación porque se haya puesto el foco en un centro cuando en realidad el ámbito de actuación del profesor se trasladaba a internet.

Este periódico trató ayer de hablar con el equipo directivo pero no obtuvo respuesta. Los responsables docentes asegura que seguirá las instrucciones de la Consejería. Lo que sí ha hecho el Ayuntamiento ha sido reforzar la presencia policial en los alrededores del colegio.