El profesor investigado por contactar con menores les ofrecía «cien euros por liarnos»

Los familiares de las afectadas han optado realizar denuncias individuales «para que tenga tantas condenas como niñas contactó»

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:13

Comenta

El profesor de 43 años investigado por contactar con menores para tener citas sexuales funcionaba con un modus operandi. Primero hurgaba en Instagram hasta encontrar ... un grupo de menores –normalmente eran amigas– y luego comenzaba a hablarles de manera individual. El Diario Montañés ha tenido acceso a una de esas conversaciones. «Hola», saludaba él, a lo que la menor respondía con otro saludo. «¿Te gusta ir de compras?», insistía él, que en su foto de perfil subía una imagen de un adolescente bien parecido. «¿Te gustan los regalos?», preguntaba después, y cuando la situación lo propiciaba, lanzaba la propuesta final: «Cien euros por liarnos». Cien euros con los que presumiblemente pretendía encontrarse con las menores para una cita sexual.

