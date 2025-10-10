El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El tobogán alpino de Cabárceno retrasa su inauguración hasta otoño de 2026

La lentitud en obtener los permisos demora una infraestructura que pretende desestacionalizar el turismo del Parque

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00

Hace más de un año, el consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, cifró en 600.000 euros el coste del futuro tobogán alpino del Parque de Cabárceno, ... una cifra que elevó a 1,6 millones poco después, casi la mitad de los 3 millones de euros (IVA incluido) calculados ahora en el documento técnico. También en aquel momento la intención era inaugurarlo en el primer semestre de 2025, pero no parece que eso vaya a suceder hasta otoño de 2026, según las últimas estimaciones. El retraso se debe a la lentitud en conceder los permisos. En estos momentos, por ejemplo, Turismo está pendiente de que la Crotu dé el visto bueno a la construcción en suelo rústico de especial protección.

