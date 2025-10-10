El tobogán alpino de Cabárceno retrasa su inauguración hasta otoño de 2026

Hace más de un año, el consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, cifró en 600.000 euros el coste del futuro tobogán alpino del Parque de Cabárceno, ... una cifra que elevó a 1,6 millones poco después, casi la mitad de los 3 millones de euros (IVA incluido) calculados ahora en el documento técnico. También en aquel momento la intención era inaugurarlo en el primer semestre de 2025, pero no parece que eso vaya a suceder hasta otoño de 2026, según las últimas estimaciones. El retraso se debe a la lentitud en conceder los permisos. En estos momentos, por ejemplo, Turismo está pendiente de que la Crotu dé el visto bueno a la construcción en suelo rústico de especial protección.

Los 1,1 kilómetros de tobogán discurrirán por la ladera situada frente al restaurante La Mina, el centro de recuperación de fauna silvestre y la antigua planta de concentración de hierro, en la entrada norte del Parque por Obregón. Según recoge el proyecto, es una zona «alejada de los principales recintos de animales».

Proyecto del trazado del tobogán alpino de Cabárceno Recorrido del tobogán: 1,1 km

Los visitantes de Cabárceno accederán al tobogán desde una caseta que se instalará cerca del reptilario, frente al restaurante La Mina. Allí se subirán por parejas en uno de los 25 trineos que, montados sobre raíles, ascenderán los 75 metros de desnivel del monte por rampas que llegarán al 70% de desnivel. Será una subida lenta hasta la cima, el lavadero de la antigua mina, donde comenzará realmente el atractivo de la instalación. Durante la bajada, los vagones podrán alcanzar los 40 kilómetros por hora por rampas con un desnivel máximo del 30%, aunque serán los propios usuarios los que decidirán si quieren ir más rápido o más lento gracias a una palanca que habrá en cada trineo. Los vagones descenderán en zigzag, por curvas cerradas y dos 'loopings' o 'rizos' de 360 grados por un recorrido circular hasta llegar al mismo punto de salida.

El proyecto contempla que el diseño de los trineos emule las antiguas vagonetas de transporte de mineral que había en las minas de hierro, por lo que tendrán colores similares al acero corten y serigrafías.

Está previsto que, en algún momento del recorrido, una cámara capte imágenes de los usuarios para que luego puedan comprarlas. Además, llevarán casos inalámbricos con los que podrán escuchar una locución sobre la historia de la minería desde la época romana hasta el siglo XX, cuando se construyó la planta de concentración de hierro que podrán ver durante la subida del tobogán.

Según explica el proyecto básico, el objetivo de construir esta instalación es «diversificar la oferta de actividades que ofrece el Parque, con un claro objetivo de desestacionalizar la afluencia de visitantes.