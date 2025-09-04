El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Rubén, sentado, y Ángel de pie, en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial. Juanjo Santamaría

El TSJC ratifica los 11 años de cárcel a los acusados de matar a Carlos Cubillas en Boo

La Sala Civil y Penal confirma la sentencia dictada por la Audiencia Provincial contra Rubén G. A. y Ángel R. C. porque las pruebas de cargo en el juicio «fueron suficientes»

R. T. P. / A. V.

Santander

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:02

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha ratificado la condena a 11 años de cárcel de los jóvenes Rubén G. A. y Ángel ... R. C condenados por la Audiencia Provincial tras matar a Carlos Cubillas en el apeadero del tren de Boo de Piélagos en febrero del año pasado. La Sala Civil y Penal considera en su sentencia que las pruebas de cargo practicadas en la vista oral «fueron suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia». La sentencia no es firme, por lo que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

