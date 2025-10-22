El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un avión de Iberia se prepara para despegar en el Seve. Juanjo Santamaría

Turismo multa con otros 80.000 euros a Iberia por incumplir el contrato de la ruta a Madrid

La aerolínea suma ya sanciones por valor de 367.000 euros por no atenerse a las condiciones del acuerdo de patrocinio sin que hubiera causa justificada

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Martes, 21 de octubre 2025

Comenta

Después de la pérdida de las conexiones desde el Seve Ballesteros a Roma, Viena, Milán y París por la espantada que ha dado Ryanair en ... toda España a consecuencia de la subida de las tasas públicas y las dificultades para encontrar otras aerolíneas que cubran el hueco que deja la compañía irlandesa, el funcionamiento de la ruta a Madrid no es el mayor de los problemas que tiene que afrontar el Gobierno de Cantabria en el aeropuerto. No es el mayor, pero sí es un problema. Por el elevado porcentaje de viajeros que representa este servicio sobre el total y porque Iberia, que se hizo con el contrato de patrocinio que está vigente desde 2023, sigue acumulando incumplimientos en el acuerdo en forma de retrasos y cancelaciones. Por eso, la Consejería de Turismo continúa también tramitando expedientes de sanción.

