Turismo multa con otros 80.000 euros a Iberia por incumplir el contrato de la ruta a Madrid

Después de la pérdida de las conexiones desde el Seve Ballesteros a Roma, Viena, Milán y París por la espantada que ha dado Ryanair en ... toda España a consecuencia de la subida de las tasas públicas y las dificultades para encontrar otras aerolíneas que cubran el hueco que deja la compañía irlandesa, el funcionamiento de la ruta a Madrid no es el mayor de los problemas que tiene que afrontar el Gobierno de Cantabria en el aeropuerto. No es el mayor, pero sí es un problema. Por el elevado porcentaje de viajeros que representa este servicio sobre el total y porque Iberia, que se hizo con el contrato de patrocinio que está vigente desde 2023, sigue acumulando incumplimientos en el acuerdo en forma de retrasos y cancelaciones. Por eso, la Consejería de Turismo continúa también tramitando expedientes de sanción.

Los dos últimos, que corresponden al último trimestre de 2024 y al primero de 2025, alcanzan los 80.000 euros y se suman a los cinco anteriores para redondear un total de 367.000 euros, tal y como ha respondido el Ejecutivo a una pregunta parlamentaria del diputado Cristóbal Palacio. El acuerdo establece que Iberia debe cubrir al menos tres frecuencias diarias en esta ruta durante todo el año, pero la Consejería ha detectado 146 incumplimientos. Hasta 146 supresiones de vuelos entre Madrid y Santander o viceversa, 32 de ellas correspondientes a los dos últimos trimestres analizados.

En todos los casos, si los incumplimientos de contrato han tenido consecuencias económicas es porque Iberia no ha sido capaz de justificarlos. Porque no existió una causa de fuerza mayor que los expliquen. De hecho, al menos en las primeras multas, la multinacional española tampoco presentó alegaciones.

¿Cómo se calcula el importe de la sanción? Cada incumplimiento se penaliza con un 0,5% del montante del contrato. Es decir, alrededor de 2.500 euros por acción. La cifra es relevante teniendo en cuenta que el contrato asciende a 2,4 millones de euros con un periodo de ejecución de dos años, prorrogables a otros dos. Estas sanciones ya están ejecutadas porque Cantabria no esperará a que Iberia pague la multa. Como establecían los pliegos del contrato, lo que ha hecho el Ejecutivo autonómico ha sido deducir estas cantidades del dinero que debe abonar a la aerolínea como consecuencia del convenio.

Cancelaciones El acuerdo establece tres conexiones diarias, algo que no ha ocurrido en 146 ocasiones desde 2023

Nuevo contrato El Gobierno lanzó en junio el nuevo pliego para esta ruta, que incluye mejoras y 22.000 plazas más al año

Ni Ryanair ni ninguna otra de las compañías que opera en el Seve ha sido sancionada por este tipo de incumplimientos. En algunos casos, porque las condiciones de los contratos son más favorables para las compañías. En el caso de Vueling, por ejemplo, para poder multar las cancelaciones deben superar el 5% de los vuelos. Por debajo, nada.

¿Habrá más multas a corto plazo a Iberia? Lo que tiene que haber primero es una nueva adjudicación del contrato de patrocinio a Madrid, ya licitado con 22.000 plazas más –hasta las 240.900 al año–. El pliego recoge un aumento mínimo del 10% de la oferta, que puede llegar a ser del 20%, y la obligación de que un avión pernocte cinco noches en el aeropuerto cántabro, lo que permitirá que haya una salida a primera hora de la mañana desde el Seve de lunes a viernes, una más de lo que hay en la actualidad.