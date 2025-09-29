Unanimidad en el Parlamento para exigir que se recuperen los vuelos

A.M. Santander Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:20 Comenta Compartir

Lo aprobaron por unanimidad en el Pleno de este lunes: instar al Gobierno regional a realizar de manera inmediata las gestiones necesarias para recuperar las rutas perdidas, informes en tres meses sobre los retornos en Cantabria de las inversiones públicas en este ámbito y un estudio comparativo sobre las tasas en los aropuertos que permita comparar las del Seve con las de Asturias o Bilbao. Todos los partidos le dieron el visto bueno en el Parlamento, pero tras un debate lleno de reproches.

La propuesta llegó al Parlamento de Cantabria de la mano del PRC por boca del exconsejero de Turismo, Javier López Marcano. Desde el PP le dieron un sí, pero reprochando a Marcano que no hubiera querido «poner el foco en el responsable» de la supresión de esas líneas de Ryanair –a juidio de los populares, el Gobierno central, por la subida de tasas–. También los socialistas dieron un voto afirmativo, pero sin dejar de reprochar al Gobierno de Buruaga su «falta de planificación y visión estratégica». Eso, y que se utilice la cancelación de las cuatro rutas de Ryanair como «cortina de humo para ocultar carencias en su gestión en el aeropuerto». O sea, que hay que recuperar las rutas, pero el PP le echa la culpa al PSOE de la pérdida de pasajeros y los socialistas se la echan a los populares.

Y quedaba Vox. Otro sí a la propuesta. «Por transparencia y por la obviedad de lo que se pide», pero le recordaron a López Marcano «la falta de información» que hubo –a su juicio– en este mismo asunto cuando él fue el consejero de Turismo en la anterior legislatura.