Un avión de Ryanair por los cielos de Cantabria. Sane

Ryanair deja sin cargar por ahora para el verano las rutas de Málaga y Valencia

La programación para la campaña estival de 2026, que es provisional, tampoco incluye las cuatro conexiones eliminadas este invierno

Álvaro Machín

Álvaro Machín

Santander

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:45

Es la tónica habitual. Las compañías cargan con meses de antelación su oferta de vuelos en su página web y van vendiendo los primeros billetes. ... Para los que lo tienen claro, los previsores. Son programaciones provisionales, a las que se pueden añadir destinos o que pueden variar algún día de operación. Por eso, en otras circunstancias, pasaría desapercibido que Ryanair haya dejado fuera de esta primera carga alguna ruta. Pero en el actual contexto de cancelaciones y tras lo ocurrido con Viena, Milán, París y Roma para este invierno –con las que pasó exactamente lo mismo–, que Málaga y Valencia no figuren en la lista de destinos disponibles es motivo de preocupación. De confirmarse, la aerolínea irlandesa quedaría el verano próximo con seis rutas menos que el recién acabado y dejaría de operar destinos nacionales desde el aeropuerto Seve Ballesteros.

