Ryanair deja sin cargar por ahora para el verano las rutas de Málaga y Valencia

Es la tónica habitual. Las compañías cargan con meses de antelación su oferta de vuelos en su página web y van vendiendo los primeros billetes. ... Para los que lo tienen claro, los previsores. Son programaciones provisionales, a las que se pueden añadir destinos o que pueden variar algún día de operación. Por eso, en otras circunstancias, pasaría desapercibido que Ryanair haya dejado fuera de esta primera carga alguna ruta. Pero en el actual contexto de cancelaciones y tras lo ocurrido con Viena, Milán, París y Roma para este invierno –con las que pasó exactamente lo mismo–, que Málaga y Valencia no figuren en la lista de destinos disponibles es motivo de preocupación. De confirmarse, la aerolínea irlandesa quedaría el verano próximo con seis rutas menos que el recién acabado y dejaría de operar destinos nacionales desde el aeropuerto Seve Ballesteros.

La ruta a Valencia tiene durante este invierno dos salidas semanales con algún refuerzo puntual en diciembre. Es una de las conexiones anuales de la compañía, de las que están en la programación tanto en invierno como en verano. Lo mismo que la de Málaga. Para hacerse una idea, a la ciudad andaluza hay hasta cuatro salidas esta misma semana (eso da idea de la importancia del destino). En los próximos meses, ya con el cambio de temporada, son dos despegues semanales (también con una ampliación en la época navideña). En ambos casos, la oferta disponible se corta por ahora en el mes de abril y no aparece en el resto de la campaña estival.

¿Es definitivo? No. La programación no ha sido presentada oficialmente. Para eso queda mucho tiempo. ¿Es preocupante? Sí, por la amenaza de la aerolínea de nuevas cancelaciones en medio de la batalla por las tasas aeroportuarias y porque esto mismo pasó con las rutas que sí que ha cancelado para este invierno. De hecho, hace meses, cuando se precargó la campaña que está a punto de comenzar, distintos usuarios y colectivos –los Amigos de Parayas, por ejemplo– mostraron su extrañeza por la ausencia de Viena, Milán, París y Roma. «Es pronto», «es provisional», «no es lo definitivo»... Eso respondían las fuentes oficiales. Hasta que se confirmó la cancelación de las cuatro rutas, que tampoco están disponibles para el verano próximo.

Porque Málaga y Valencia no están a la venta (ni las otras cuatro), pero sí que se han puesto a disposición de los usuarios otros nueve destinos en la web de la aerolínea. Entre las rutas anuales, sí que se han cargado Bruselas, Dublín, Edimburgo, Londres y Marrakech. Y también están ofertados los vuelos a Birmingham, Bolonia, Manchester o Venecia, que regresarían tras su parón durante el invierno. Todo, destinos internacionales. En este sentido, Ryanair ya dejó de operar la ruta a Alicante este año (una conexión que se ha recuperado, ahora con Vueling).