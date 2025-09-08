Han pasado casi dos años desde que Yolanda Montenegro se incorporó como directora gerente del Hospital Sierrallana (Torrelavega) y Tres Mares (Reinosa). Desde entonces, es ... testigo del aumento de la actividad y su relación con el crecimiento, también, del turismo.

-¿Qué balance haría de este verano en el Hospital Sierrallana?

-Ha sido un verano en el que se ha incrementado muchísimo la actividad. Han aumentado el número de urgencias, el de hospitalizados y ha sido un periodo con mucha carga, quirúrgica y no quirúrgica. Como venía siendo habitual, pero multiplicado.

-¿Cómo se notan el verano y el turismo en esa actividad?

-Se nota muchísimo sobre todo porque hay un aumento importante del número de urgencias. Pasamos de tener unas 210 o 220 a más de 316, que son las que hemos tenido hace unos días. Además, también aumenta mucho la actividad quirúrgica de urgencia por el número de fracturas, que nos bloquean bastantes hospitales, sobre todo en Traumatología.

-¿Les ha sorprendido la afluencia, al margen del verano?

-Sí, está aumentando mucho, además también el porcentaje de hospitalización. Los de verano siempre han sido unos meses donde se podía disminuir un poco la actividad en cuanto a la hospitalización y este año no hay mucha diferencia entre el número de hospitalizados en verano y el que está habiendo en épocas de invierno, por ejemplo.

-¿Y a qué lo achacan?

-Yo creo que al mayor número de afluencias en esta área. De afluencias de personal flotante. El envejecimiento de la población repercute, está claro. El Área 3-4 -la que afecta a Sierrallana y Tres Mares- es la más envejecida de Cantabria y eso, por años y por patologías, hace que aumenten también los ingresos.

-Problemas de personal. ¿Qué servicios los sufren más?

-El servicio de Urgencias lo está notando, evidentemente. De hecho hay una parte que se refuerza en el servicio de Urgencias en verano y la hospitalización lo está notando mucho más este año, más que el verano pasado.

-¿Y eso se debe al turismo?

-Yo creo que sí. Yo creo que básicamente es el número de personas que vienen en el periodo vacacional y que está incrementándose en esta área. Antes ocurría mucho más en el área occidental o en la zona puramente costera, pero yo creo que la tendencia está cambiando. Pero sí, esto sí que ha cambiado. De hecho, sin aumentar mucho la población, este año ha sido mucho mayor que el anterior.

-¿Algún dato de ese repunte?

-La gráfica de urgencias va creciendo año a año en verano. Pero, como decía, en estos meses estamos llegando a las 316 urgencias al día. No todos los días, pero sí que está aumentando mucho.

-Hábleme de los retos del hospital en estos momentos.

-Estamos finalizando ya la memoria de Plan Funcional. Tenemos por delante la ampliación del hospital, con el área de hospitalización en un edificio nuevo que contemplaría habitaciones individuales y áreas para los familiares, para que tengan unos espacios más grandes; y, por otro lado, la liberación de espacios dentro del edificio actual, para poder aumentar el servicio de Diagnóstico y el de Urgencias. Para este último tendría que hacerse uno nuevo porque está muy pequeño y se ha quedado limitado, tanto en metros cuadrados como en espacios de trabajo.

-Se ha hablado mucho también de salud mental. ¿Cuáles son los planes en Sierrallana ahora?

-En la primera quincena de octubre se abrirá la Unidad Psiquiátrica de Hospitalización de Agudos. Por otro lado, todo el espacio que nos quede en el edificio antiguo, cuando hagamos el nuevo, es por donde vamos a crecer. En el área quirúrgica, esterilización, quirófanos, puestos de reanimación...

-La presidenta Buruaga habló en su momento de la libre elección de hospital para 2026. ¿Qué le parece esta medida?

-Me parece una buena medida. Creo que el ciudadano tiene derecho a elegir hospital. ¿Por qué no? Como derecho me parece una medida muy razonable y muy bien aceptada. Además, igual empezamos a ver de qué manera decide la gente y cuáles son los motivos que le llevan a cambiar.

-Hábleme de Tres Mares. ¿Cómo está funcionando el hospital?

-Está funcionando bien, como funciona habitualmente. Es un hospital que tiene unas características singulares, no solamente por el lugar en el que está ubicado, sino por la dispersión que tiene esa zona y el envejecimiento de la población. Tiene un perfil de pacientes, si se quiere, de edad un poco más avanzada. Tiene muchas particularidades. Además, aquí convive la urgencia de los profesionales del hospital con los de Atención Primaria, que yo creo que es una simbiosis muy positiva y que lleva muchos años.

-Existen quejas de CC OO por la decisión de no instalar finalmente un densitómetro en el centro.

-Hablamos con el servicio de Rayos y Reuma y pensaron que la mayor demanda estaba en Torrelavega. En la zona de Campoo, la demanda no era tan grande y finalmente le encontramos sitio en Sierrallana. A pesar de todo, se va a abrir una unidad de Atención a la Mujer y Salud Ósea. Además, se va a compensar porque vamos a poner un mamógrafo en Tres Mares, que se ha considerado que es más eficiente.

-Las víctimas por el caso de acoso en Sierrallana critican «la impunidad de las condenadas». ¿Cómo ha afectado este caso al clima del hospital?

-Evidentemente, la ley es la que es y estamos en un sistema garantista, eso está claro. No me ha llegado nada de que haya ni peor ambiente ni que haya ocurrido ningún problema. Fue una noticia muy importante en su momento, pero yo creo que hoy en día hay un respeto mutuo. De todas formas, es un tema delicado y hay una sentencia pendiente de aplicación.