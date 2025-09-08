El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Yolanda Montenegro, directora gerente del Hospital Sierrallana y Tres Mares. Daniel Pedriza

Yolanda Montenegro

Directora gerente del Hospital Sierrallana y Tres Mares
«Las urgencias y hospitalizaciones se han multiplicado este verano en Sierrallana»

La directora afronta con optimismo la ampliación del centro sanitario de Torrelavega y, con esto, la renovación de diferentes servicios en el edificio actual

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

Han pasado casi dos años desde que Yolanda Montenegro se incorporó como directora gerente del Hospital Sierrallana (Torrelavega) y Tres Mares (Reinosa). Desde entonces, es ... testigo del aumento de la actividad y su relación con el crecimiento, también, del turismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Ministerio calcula que el tren Castro-Bilbao cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  2. 2

    Santander se abre al mar
  3. 3

    El plante anticipado
  4. 4

    Limpio y veloz segundo encierro en Ampuero
  5. 5 Noche tropical en Cantabria, con Tama a 29,1 grados
  6. 6

    La Junta de Personal Docente pide la dimisión de Silva o su cese por Buruaga
  7. 7

    El Mupac, que cumple 30 meses de obras, estará listo en otoño de 2026
  8. 8

    «Quien no regule hoy el turismo, acabará regulándolo. Y quizás lo hará tarde y mal»
  9. 9

    Unquera lleva el caso del antiguo hostal La Torre a la Fiscalía
  10. 10

    Jeremy, qué bueno que te quedaste

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «Las urgencias y hospitalizaciones se han multiplicado este verano en Sierrallana»

«Las urgencias y hospitalizaciones se han multiplicado este verano en Sierrallana»