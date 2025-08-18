Vecinos del valle de Valdeón construyen cortafuegos improvisados Pese al desalojo, medio centenar de jóvenes de la vertiente leonesa de Picos de Europa han preferido continuar en sus localidades para intentar detener el avance de las llamas

Vecinos del valle de Valdeón trabajan esta mañana en la zona.

Kevin Barquín Santander Lunes, 18 de agosto 2025, 12:43

El medio centenar de jóvenes del valle de Valdeón, en la vertiente leonesa del Parque Nacional de Picos de Europa, que han preferido continuar en sus localidades para intentar detener el avance de las llamas realizan labores de desbroce e improvisan nuevos cortafuegos para impedir el avance del fuego.

Los vecinos y vecinas de Valdeón continúan trabajandonsin descanso en Los Llanos y Prada de Valdeón desbrozando el monte bajo y haciendo cortafuegos. #IFBarniedodelaReina #PicosDeEuropa pic.twitter.com/I1j9uSWj57 — Valle de Valdeón (@ValleValdeon) August 18, 2025

Llevan toda la noche trabajando, organizados por cuadrillas. «Estamos noche y día luchando con lo que tenemos», explicó el alcalde pedáneo del Real Concejo de Valdeón (uno de los sitios más sensibles ante el avance del incendio forestal), Felipe Campo, a la agencia EFE.