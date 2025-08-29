El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las familias, que visita el zoo, frente al recinto de los linces.

Una de las familias, que visita el zoo, frente al recinto de los linces. Foto: Alberto Aja / Vídeo: Héctor Díaz

Aluvión de muestras de apoyo al zoo de Santillana del Mar

El centro recibe la gratitud y el cariño de familias y amigos, que aplauden el trabajo realizado por sus dueños, tras conocer la delicada situación económica que atraviesan

Dariel Severino

Dariel Severino

Santander

Viernes, 29 de agosto 2025, 07:11

El zoológico de Santillana del Mar está recibiendo un aluvión de muestras de cariño y apoyo tras conocerse la delicada situación económica que atraviesa. ... Una cariñosa reacción que no cambia los números, pero anima a defender su continuidad. Su propietario y el alma del zoo, José Ignacio Pardo de Santayana, se declaraba ayer «emocionado» al ver este compromiso de pequeños y mayores para tratar de sacar adelante su templo animal. Amigos y visitantes habituales se han volcado para mostrar su apoyo y mantener viva la tradición de un lugar que no es solo un zoológico, sino también un espacio cargado de recuerdos. Los aprietos económicos se han agravado por la caída de visitantes, el aumento de gastos y la falta de apoyo institucional, lo que llevó a sus dueños a valorar una posible venta al Gobierno de Cantabria, que finalmente no prosperó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Aviso de coche en llamas, ¿otra vez?
  2. 2

    «Entiendo que muchos cántabros consideren el turismo una invasión, pero es muy importante»
  3. 3

    Detienen al investigado por el incendio mortal en Juan de la Cosa, en busca y captura desde enero
  4. 4

    Recorremos la cantera de Roiz: tras seis días de fiesta ilegal, ni rastro de basura
  5. 5

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  6. 6

    El origen pasiego de Manuel de la Calva
  7. 7

    A los perros también les gustan las playas
  8. 8

    Educación y la Junta de Personal no llegan a un acuerdo: se mantiene la huelga de profesores
  9. 9

    Pablo Ramón, refuerzo para la defensa del Racing
  10. 10

    El Gobierno asumirá los riesgos del alquiler para movilizar viviendas vacías en Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Aluvión de muestras de apoyo al zoo de Santillana del Mar