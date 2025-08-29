Aluvión de muestras de apoyo al zoo de Santillana del Mar

El zoológico de Santillana del Mar está recibiendo un aluvión de muestras de cariño y apoyo tras conocerse la delicada situación económica que atraviesa. ... Una cariñosa reacción que no cambia los números, pero anima a defender su continuidad. Su propietario y el alma del zoo, José Ignacio Pardo de Santayana, se declaraba ayer «emocionado» al ver este compromiso de pequeños y mayores para tratar de sacar adelante su templo animal. Amigos y visitantes habituales se han volcado para mostrar su apoyo y mantener viva la tradición de un lugar que no es solo un zoológico, sino también un espacio cargado de recuerdos. Los aprietos económicos se han agravado por la caída de visitantes, el aumento de gastos y la falta de apoyo institucional, lo que llevó a sus dueños a valorar una posible venta al Gobierno de Cantabria, que finalmente no prosperó.

«No sabemos lo que durará el zoo, pero espero que sea mucho», declaraba ayer Daniel Mir, un turista madrileño conocedor de la situación, que paseaba por las instalaciones junto a su familia. En la puerta de entrada, los padres comentaban entre ellos su preocupación por el futuro del centro. «Llevamos todos los años viniendo a este zoo, es muy familiar, muy cercano, y merece la pena», contaba Mir mientras observaba a sus sobrinos maravillarse con los pelícanos. «Por desgracia, sí conocemos la situación, por eso hemos animado a toda mi familia, con los niños, para que lo vean y no se pierdan estas sensaciones». Para ellos, la característica más especial es la cercanía con los animales. «Como pueden interactuar... es muy familiar para ellos», añadía. Por eso, no dudó al elegir la palabra que mejor resume la experiencia: «Inolvidable».

Ampliar A.A.

«Por desgracia, sí conocemos la situación del zoo, por eso hemos venido toda la familia» Daniel Mir Visitante

Durante la mañana de este jueves, Pardo de Santayana disfrutaba viendo cómo los niños participaban en los talleres de 'Cuidador por un Día'. «La respuesta de la gente es muy importante para nosotros. Ver que hay tantas personas que han venido aquí de niños, que luego han vuelto con sus nietos... Todo ese apoyo y disfrute tiene mucha importancia», decía. Para él, el recinto «es como un hijo con muchos hijos dentro». Cría flamencos en casa, ha convivido con oraguntanes, leones y leopardos, y todo su día a día gira alrededor de los animales. «Todo, porque yo he cambiado mi vida totalmente para esto. Es como ir a un convento de clausura. La vida del zoo es mi vida», afirma el dueño.

Cada visita refuerza su vínculo con la naturaleza y la tradición familiar, y la incertidumbre por la continuidad del lugar se mezcla con la emoción de ver a los pequeños disfrutar de la fauna. Desde Logroño, otra familia observa atenta a las ardillas. «Me parece una monada, tiene muchísimos animalitos que normalmente no vemos en cautividad. La vegetación es espectacular», comentaba Emma Lodosa. Su pareja, Jesús Reinares, apuntaba que «lo que más me ha llamado la atención es que ves a los animales muy cerca, cosa que en otros recintos no pasa».

Ampliar Un empleaod da de comer a los pelícanos D.S.

Para los fieles a la visita al zoo de Santillana, el sitio no es solo un paseo, sino un espacio donde la naturaleza y la educación se entrelazan, y donde afloran los recuerdos de la infancia. En estos últimos días, el apoyo del público a sus fundadores ha sido muy visible. Pardo de Santayana cuenta que solo en una tarde lo saludaron alrededor de 150 personas, y entre 50 y 70 quisieron hacerse una foto con él, felicitándole por su trabajo. A su lado siempre, con la misma dedicación, su mujer, Maribel Angulo. A pesar de las dificultades que atraviesa el zoo, la prioridad sigue siendo educar a los niños sobre la naturaleza. «Me gusta que la gente aprenda, que los niños sepan querer y respetar a los animales», explicaba, confiando en que su 'criatura' llegue a los ojos de generaciones futuras.