Alfonso del Río presenta en el Ateneo 'El enigma de Anne Wallace' El autor habla en el Aula de Cultura de El Diario del libro que acaba de publicar y del que ya prepara una adaptación al cine

DM . Santander Viernes, 3 de octubre 2025, 19:17 Comenta Compartir

En 'El enigma de Anne Wallace' Alfonso del Río (Bilbao, 1980) combina novela negra clásica con escenas de acción trepidante y personajes de lo más variopinto, destacando la muy particular pareja que conforman la pianista autista Anne Wallace y el alocado policía Lucas Bieda. Del Río, abogado de profesión, trabaja en el mundo audiovisual y esa pasión por el cine se nota en el ritmo de thriller de este libro que presenta este viernes en una nueva sesión del Aula de Cultura de El Diario Montañés, en el Ateneo, a las 19.30 horas. Lea la entrevista completa, aquí.