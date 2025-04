Aquellos años de rock y glamur

R. C.

Doménico Chiappe Madrid Sábado, 12 de abril 2025, 00:43

Sobre el escenario, la androginia y la ambigüedad eran el estilo de una gran banda sonora que comprendía a estrellas como David Bowie, Annie Lennox, Grace Jones, Iggy Pop o Alice Cooper, y bandas como Kiss, Queen o New York Dolls. Era el 'glam rock', que nacería de la mezcla de guitarras con zapatos de plataforma, acordes con maquillaje y agresividad con género fluido. En el libro 'Glam rock. La revolución de las lentejuelas' (Ma Non Troppo / Redbook) se hace un recuento de este «subgénero», que nació en 1971, cuando el cantante Marc Bolan se vistió con ropa de mujer londinense e impuso la estética sobre el virtuosismo musical de la psicodelia y el rock de los sesenta.

«Destruyó estereotipos», mantiene la autora Noelia Murillo en su ensayo, que abarca los inicios hasta la actualidad de Eurovisión. «No fue solo la forma de vestir, sino también la manera en la que se escenificaba esta dualidad», con «el concepto al límite» de Bowie que «generaba deseo en hombres y mujeres, rompiendo tabúes con posturas imposibles».

La evolución de lo visual dio paso a lo extravagante, como hizo Kiss, más lúgubre que sensual, con caras escondidas tras pinturas claroscuras. La autora no olvida bandas 'one hit wonder', las que rozaron el éxito con una sola canción, para esfumarse.

En la otra cara de la moneda están los que siguen triunfando todavía, sembrando nostalgia con sus canciones. Como Queen, que unió el glam con el rock progresivo, explica Murillo en otro de los capítulos del libro, con un Freddy Mercury «camp», con «uñas negras y delineador a juego».

Hasta Eurovisión

Ganado el mercado, conquistaron también la eternidad otras súperbandas como Roxy Music, de la que salió Bryan Ferry, o Genesis, de la época de un Peter Gabriel hiperteatral y discos conceptuales. E iconos, que aún siguen, como Elton John, cuyas «actuaciones se llenaron de 'outfits' horteras, plumas, enormes gafas de todos los formatos posibles, pesados zapatos de plataforma y botas con motivos musicales y altas dosis de purpurina».

En el capítulo nacional, la autora habla del «gay rock» y menciona a Brakaman, Orquesta Mondragón, Sangre Azul o Nancys Rubias, y destaca el «impacto visual» de la movida madrileña, abanderada por Pedro Almodóvar, Tino Casal o Paco Clavel. Más reciente ha sido el regreso del glam en hiperbólica recuperación por parte de participantes de Eurovisión, como los finlandeses Tomi Putaansuu, los italianos Maneskin y los alemanes Lord of the Lost, con otra etiqueta, el 'gothic metal', que ya será para otro volumen.