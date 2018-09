El arte gana el espacio público Tamara García, en el centro y de frente, hizo partícipe al público de su performance sobre la simbología del cuidado del cabello. / Alberto Aja Las performances de las creadoras formaron parte del Festival Desvelarte que se celebra en Santander hasta el próximo domingo día 16 | Las propuestas artísticas de Tamara García y Ana Esmith sorprenden en los Jardines de Pereda ROSA RUIZ Santander Domingo, 9 septiembre 2018, 08:59

Un acto tan íntimo como trenzarse el pelo puede servir para indagar y recopilar historias sobre el cuidado, la simbología del cabello en otras culturas, las migraciones o la necesidad de tender puentes entre culturas. La artista santanderina Tamara García compartió ayer el cuidado de su melena con el público en los Jardines del Paseo de Pereda en una de las dos performances que el Festival Desvelarte programó en el inicio de sus actividades.

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco y diplomada en Conservación y Restauración de Obras de Arte, la artista consiguió que un grupo de espectadoras se unieran a ese ritual que muchas mujeres realizan de forma cotidiana. Mientras ella mostraba su obra, la artista madrileña Ana Esmith, o mejor dicho su alter ego, Miss Beige, comenzó a hacer de las suyas. En su performance, su personaje se convierte en una figura disruptiva que trata de denunciar todo aquello que no le gusta planteando una reflexión sobre nuestras formas de mirar en el espacio público. Y para eso, mientras que Tamara García se peinaba no dudó en pasearse entre el público, o las personas que se encontraban sentadas en los bancos de los alrededores de la estatua de Concha Espina escupiéndoles las cáscaras de las pipas que iba comiendo, ante la perplejidad -y algo de enfado- de todos los que no sabían que se trataba de un espectáculo artístico.

Las dos acciones forman parte del Festival Desvelarte, una cita cultural organizada por ACAI con el patrocinio de la Fundación Santander Creativa (FSC) que, en su décima edición, busca defender el espacio público como lugar de encuentro donde explorar y experimentar el arte contemporáneo.

Los artífices de este mapa de arte son los integrantes de la Asociación Cultural de Artistas Independientes de Cantabria (ACAI), integrada por Laura Irizábal, Javier Lamela y Zaida Salazar.

En esta década Desvelarte se ha consolidado como un festival de arte público «generador de nuevos discursos contemporáneos enfocados a la creación urbana en el marco de la ciudad» y ha permito que Santander haya sido un espacio destinado a fomentar el arte público en sus diversas manifestaciones, siempre en diálogo con la ciudadanía.

Entre las acciones de Desvelarte están las 'Huellas', una serie de intervenciones en diversas fachadas que han cambiado la fisonomía de la ciudad y traído a Cantabria ha destacados artistas como Marina Capdevilla; los rusos Astepan Leshchenko y Sergey Ovseykin, Okuda, Hyuro o El artista italiano conocido como Millo.

En esta edición siete reconocidos creadores de recorrido internacional plasmarán también su obra y dejarán su impronta artística. Algunos de ellos comenzaron los trabajos estos días, como el catalán Santos de Veracruz, que ya ha trazado las primeras líneas de su obra en la fachada del número 226 de General Dávila o el gallego Peri Helio que ya tiene muy adelantado su trabajo en el Centro Cultural Doctor Madrazo. La artista cántabra Laura Escallada (LEA) también trabaja en la sede del CDIS (C/ Magallanes, 30) mientras que la artista puertorriqueña Ana Marietta también está pintando en el I.E.S José María Pereda ( General Dávila, 288).

Por su parte, Nacho Bengoechea (7Pies) intervendrá a partir de mañana, lunes, las escaleras de la calle San Antón. Bengochea es un artista plástico y diseñador que bajo su alias 7PIES acumula una experiencia en el sector de las artes gráficas de más de 18 años, en los cuales ha desarrollado trabajos de identidad corporativa y branding, publicidad, diseño editorial, comunicación en general y algunos trabajos artísticos. Su interés por el arte en el espacio público tiene que ver con el alejamiento de los circuitos convencionales, en los que arte y mercado deben convivir. Igualmente da importancia a la desmitificación de la obra, lo efímero como metáfora, o el acercamiento a un público no especializado.

Cuatro artistas han comenzado a intervenir las fachadas de otros tantos edificios

Por último, el italiano Marco Burresi, cuyo nombre artístico es Zed1, plasmará su creación el día 17. Nacido en 1977 en Florencia, Italia. Zed1 es uno de los nombres más conocidos en la escena internacional del arte urbano. Las figuras que el artista realiza cobran vida porque cada una de ellas tiene sus propias caracterizaciones, estos se mejoran por la precisión pura, detalles elaborados y un paladar de color encantador, la cartera reciente del artista está poblada por títeres, elfos, payasos y personajes imaginarios que se pueden comparar con los de un cuento de hadas, la melancolía y la reflexión son los maestros en la atmósfera que pinta. Sus obras decoran paredes de todos los lugares que viajó como Italia, Bélgica, Holanda, Rumania, España, Reino Unido, Noruega, Estados Unidos, Brasil, Etc.

Por primera vez desde el inicio del Festival, el contenido de las obras tiene un denominador común y los artistas indagan con sus diseños en la relación del ser humano y el medio natural. De este modo, fachadas y escaleras se convertirán en espacios habitados por plantas, animales o seres imaginarios.

Otras acciones

Una de las novedades de esta edición es el proyecto 'S.O.S Planeta' que emprenderán los alumnos de la Escuela de Arte n.º 1 en los bancos de la Plaza del Cuadro. Allí realizarán ocho intervenciones pictóricas para reflexionar y analizar sobre cuestiones como la pérdida de la biodiversidad y la degradación del ecosistema. Estos jóvenes creadores son Inma Martínez, Daniel Fernández, Jonathan Puente, Jennifer Conde, Sara Pérez Martínez, Pablo Mazón, Isabel Ceballos y Marina Acïd. La artista y profesora Vanesa Amutio coordina la iniciativa.