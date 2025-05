Cantabria será uno de los escenarios del rodaje de la nueva película de Los Javis, 'La bola negra'

Guillermo Balbona Santander Sábado, 31 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

Cantabria acogerá parte del rodaje del nuevo proyecto cinematográfico de Javier Calvo y Javier Ambrossi, Los Javis. La película, 'La bola negra', original de Movistar ... Plus+ y Suma Content Films, entra ya en su recta decisiva antes de afrontar su rodaje, en principio previsto desde este verano y con el foco puesto en su estreno en 2026. La cinta, anunciada a principios de año, desveló recientemente su reparto y diversos detalles de producción dentro del programa de actividades paralelo a las proyecciones del 78º Festival de Cannes celebrado este mes. No obstante, los responsables de esta coproducción con Francia, que estuvieron acompañados por Guillermo Farré, director del área de Cine Original y Cine Español de Movistar Plus+, no desvelaron aún las localizaciones del rodaje, muy repartido por escenarios de España y otros países europeos.

Según ha podido saber este periódico, la nueva película de los autores de 'La llamada' y 'La Mesías' comenzará en agosto y se rodará entre ese mes y octubre en Cantabria. Zonas rurales, escenas de bombardeos, o secuencias de hospital de campaña formarán parte de lo planificado para el rodaje en la región. Precisamente en las últimas horas se ha convocado un casting (sin especificar el proyecto oficialmente) mañana domingo, día 1 de junio, que, según diversas fuentes, está destinado a 'La bola negra'. La Filmoteca de Cantabria Mario Camus acogerá el casting, cuyo llamamiento se centra en buscar «figurantes para la nueva producción de Suma Content Films, que se rodará entre finales de agosto y octubre en Cantabria». La sesión tendrá lugar entre las 11.30 y las 13.30 y entre las 17.00 y las 20.00. La convocatoria señala que se «necesitan personas figurantes de cualquier edad, género, etnia, tipo de cuerpo y fisonomía», pero también se están buscando los siguientes perfiles más específicos: «Personas que puedan representar personajes de origen árabe (entre 19 - 75 años); hombres que tengan relación o conocimiento del uso de armas: Policías, cazadores, jugadores de airsoft... (entre 19 - 75 años); personal sanitario o vinculado a profesiones del ámbito de la salud: (Entre 19 - 75 años); hombres que carezcan de una extremidad superior o inferior (entre 19- 75 años); y, finalmente, niñas y niños (entre 3 - 16 años)». El proyecto de 'La bola negra' surge a partir de «los materiales supervivientes» de la obra homónima de Federico García Lorca y del fenómeno teatral 'La piedra oscura' del dramaturgo Alberto Conejero, Premio Nacional, producción que obtuvo cinco premios Max. El punto de partida fue una «labor de documentación e investigación histórica» mezclada con el trabajo literario de Conejero. «Tiene una parte de adaptación teatral, otra de imaginación y otra de introspección para proyectar sobre todas las tramas nuestra identidad», según anunciaron Los Javi a su paso por Cannes. Los socios internacionales de 'La bola negra' son las compañías francesas Le Pacte, que coproduce el filme, y Goodfellas, que se encargará de las ventas internacionales. Es además la primera película de Suma Content Films, división cinematográfica de la productora de Los Javis. Comienza su andadura con esta película tras finalizar con éxito el rodaje del remake de 'Mi querida señorita', mientras que la película 'El desencanto', el debut en la dirección de la actriz Ana Rujas, sigue en curso. El artista Guitarricadelafuente, que debuta en el cine, Miguel Bernardeau ('Élite'), Carlos González ('Veneno'), Lola Dueñas ('La Mesías') y Penélope Cruz ('Volver') encabezan el reparto de la película que toma el título de la obra inacabada del poeta y dramaturgo granadino. En el equipo de 'La bola negra' repetirán profesionales de 'La Mesías': caso de Gris Jordana directora de fotografía, Roger Bellés, director de arte; Eva Leira y Yolanda Serrano, directoras de casting. Alberto Gutiérrez firmará el montaje y Raül Refree la música de la película.

