El Centro Botín acoge en septiembre el Festival de Cine y dice adiós a Maruja Mallo

Creadora total, Maruja Mallo se asocia a la originalidad, a la diversidad creativa, a un trayecto vital inabarcable entre lenguajes, transgresión, humor y rebeldía. De ... las vanguardias a la Revista de Occidente, participó también en la Escuela de Vallecas. La exposición 'Maruja Mallo: Máscara y compás', muestra que ha permitido redescubrir a una de las principales figuras de la Generación del 27, aborda su recta final en el Centro Botín, desde donde viajará al Museo Reina Sofía. El edificio de la Fundación santanderina despide esta exitosa muestra en septiembre, mes en el que acogerá el Festival de Cine. Hoy saldrán a la venta las entradas destinadas a las actividades del próximo mes.

Hasta su cierre la exposición es el eje de varias convocatorias. Es el caso de una visita comentada con la experta Tania Pardo, directora del Centro de Arte Dos de Mayo, y una propuesta de escritura creativa con Verónica de la Sierra, experta en diseño de experiencias culturales y educativas. Por su parte, la exposición 'Enredos II: Nuno da Luz' continuará transformándose con nuevas propuestas que estimulan los sentidos. La arpista y artista sonora Angélica Salvi llevará a cabo una nueva improvisación en directo, integrando así su música en la instalación sonora Collected Airs.

Novena edición Del 12 al 18. El Festival de Cine de Santander organizado junto a Morena Films, destaca este año por los novedosos diálogos entre cineastas y las mesas de industria, pensadas como punto de encuentro tanto para profesionales del sector como para el público general. También se llevarán a cabo proyecciones escolares y otras propuestas vinculaas al cine y la creatividad.

Además, las familias participarán en dos talleres para potenciar la creatividad: Teatro de creación e imaginación tomando como punto de inspiración la exposición Enredos II, y creación de vídeos para comunicar mejor a través de imágenes, entre otras cosas.

'Maruja Mallo: Máscara y compás' está organizada en colaboración con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por lo que el 7 de octubre se abrirá en Madrid donde permanecerá en exhibición hasta el 16 de marzo de 2026. «Para quien quiera vivir la exposición de un forma más intensa todavía tiene diferentes oportunidades», según sugiere la institución santanderina: el miércoles 3, a las 19.30 horas, de la mano de Tania Pardo, directora del Centro de Arte Dos de Mayo (Móstoles) y experta en la obra de Maruja Mallo, está prevista una visita comentada centrada en las redes de amistades y contextos que marcaron la vida y obra de Maruja Mallo, desde su vínculo con los escritores Federico García Lorca o Concha Méndez hasta su exilio en Buenos Aires.

Al día siguiente, Verónica de la Sierra, experta en diseño de experiencias culturales y educativas que conectan arte, palabra y pedagogía planteará una sesión de escritura creativa que activará nuevas formas de mirar el trabajo de la artista. La exposición Enredos II: Nuno da Luz también sigue transformándose durante septiembre. El miércoles día 10, a las 19.00 horas, será el turno de la arpista y compositora Angélica Salvi, que ofrecerá una nueva improvisación en directo en la sala expositiva, una intervención que se integrará en la instalación sonora 'Collected Airs,' de Nuno da Luz, generando un diálogo vibrante entre arte, música y paisaje natural. El sábado 6, la DJ y experta bioacústica Inés Cancio Pastor conducirá una nueva sesión de 'Observar con los oídos', una visita experiencia. Bajo la idea de que «realizar actividades artísticas en familia contribuye de forma significativa al desarrollo emocional, creativo y relacional de los más pequeño», el Centro Botín ha organizado para ese mes tres propuestas que combinan arte, juego y expresión para fortalecer estos aspectos desde la experiencia compartida. El sábado 20 tendrá lugar el taller de teatro familiar 'Resonar, imaginar y jugar'.

Ampliar Taller de teatro para familias. 'Resonar, imaginar y jugar'. Julio Castro Jiménez

Guiado por Noelia Fernández, actriz y codirectora de Escena Miriñaque, esta actividad parte de la exposición Enredos II: Nuno da Luz para explorar formas de expresión, imaginar e improvisar un entorno sonoro.

Una semana más tarde, el realizador cántabro Nacho Solana, dirigirá el taller 'Crear vídeos en familia para comunicar emociones', una actividad desarrollada junto al Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale en la que se explorarán las herramientas del lenguaje audiovisual para conectar, sentir y comunicarse unos con otros. Y para las familias con bebés, Kodama, un espectáculo de música y movimiento que se presenta por primera vez en Cantabria el domingo 28. Creado por la compañía de danza y teatro Blink Flash es una «delicada propuesta sensorial que invita a sumergirse en un bosque habitado por kodamas, espíritus de los árboles del folclore japonés».

La 9ª edición del Festival de Cine de Santander, con sede principal en el Centro Botín, tendrá lugar del 12 al 18 organizado junto a Morena Films, El certamen, como se anticipó, contará con dos secciones oficiales a concurso, Óperas Primas, que reúne primeras películas iberoamericanas inéditas en España, y Cantabria Infinita, dedicada a destacar el mejor audiovisual cántabro. Finalmente, el dia 25 se septiembre los Amigos del Centro Botín podrán vivir 'De arte y gusto. 'Las estaciones del vino y la palabra', Cata literaria'. Una experiencia sensorial única dirigida por Rafael López-Alonso Abaitua, experto en enología y viticultura, quien guiará en el descubrimiento de los aromas, matices y vínculos entre el vino y el territorio.