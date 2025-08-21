El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
'Maruja Mallo: Máscara y compás', una exitosa muestra, afronta sus últimas semanas de apertura al público. C. B.

El Centro Botín acoge en septiembre el Festival de Cine y dice adiós a Maruja Mallo

La muestra 'Máscara y compás', que ha permitido redescubrir a una de las principales figuras del 27, se clausura el próximo día 14, en un mes protagonizado por talleres familiares y la exposición Enredos II

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:36

Creadora total, Maruja Mallo se asocia a la originalidad, a la diversidad creativa, a un trayecto vital inabarcable entre lenguajes, transgresión, humor y rebeldía. De ... las vanguardias a la Revista de Occidente, participó también en la Escuela de Vallecas. La exposición 'Maruja Mallo: Máscara y compás', muestra que ha permitido redescubrir a una de las principales figuras de la Generación del 27, aborda su recta final en el Centro Botín, desde donde viajará al Museo Reina Sofía. El edificio de la Fundación santanderina despide esta exitosa muestra en septiembre, mes en el que acogerá el Festival de Cine. Hoy saldrán a la venta las entradas destinadas a las actividades del próximo mes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Noja detiene sus labores de limpieza de algas
  2. 2

    «Muchos días me levanto en Ruiloba y al abrir la ventana no me creo la suerte que tengo»
  3. 3

    Ocho chalés de medio millón de euros se suman al repunte de la construcción en Torrelavega
  4. 4

    El Castruco de La Arnía, en Costa Quebrada, desaparece con cada pisada
  5. 5

    La alcaldesa matiza sus críticas a los vecinos de Cueto y defiende su derecho a avanzar con el aparcamiento de Mataleñas
  6. 6 Una menor muerta y cuatro heridos de la misma familia en un accidente en Gipúzcoa
  7. 7

    Así están los Galeones de Vital Alsar
  8. 8

    A la caza de un mediocentro
  9. 9

    Quién era Vital Alsar y cuál fue su gesta con los galeones
  10. 10

    Muere la investigadora María Ealo de Sá

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Centro Botín acoge en septiembre el Festival de Cine y dice adiós a Maruja Mallo

El Centro Botín acoge en septiembre el Festival de Cine y dice adiós a Maruja Mallo