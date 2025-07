Barbarie y belleza

Guillermo Balbona Santander Lunes, 7 de julio 2025, 10:26 Comenta Compartir

«Yo soy un movie maker; me gusta hacer películas a condición de que tengan algo que me interese. Y hay muchas cosas que me ... interesan...». Las palabras son de Richard Fleischer y definen a un cineasta pasional que siempre estuvo abierto a todo aquello que pudiera mutar en cine. Una buena historia, personajes antihéroes, casi siempre, sorprendentes soluciones y huidas de encasillamientos. Ni siquiera es un director que, desde un punto de vista purista, pueda ser etiquetado como perteneciente a la generación de la violencia. Ahora que las pantallas apelan a aventuras envasadas en franquicias, de los dinosaurios a misiones imposibles, o el vuelo inminente de Superman, bueno es regresar a títulos que custodian la esencia, un sentido de la épica más allá del propio relato, ese cine que se mastica como en 'Los vikingos.

Valoración Datos Año 1958

País EE UU.

Dirección Richard Fleischer

Guion Calder Willingham, Dale Wasserman

Reparto Kirk Douglas, Tony Curtis, Ernest Borgnine,Janet Leigh

Género Aventuras Furia y delicadeza como el plano cenital inolvidable que muestra una de las muertes trascendentales. Fleischer optó por mostrarse del lado de la ambigüedad, de un tono cromático otoñal, de criaturas que desprendían más tendencia por el barro que por el cielo. El cineasta de 'Barrabás', 'Fuga sin fin' y 'Sábado trágico', algunos de sus mejores títulos, transparenta esa mezcla dramáticamente atractiva donde confluyen la autodestrucción y la duda. 'Los vikingos' es un espectáculo también interior en su desgarradura hacia dentro, en su pulso inconformista que es el mismo que destilaba el cineasta. Vigorosa, agitada, todos los elementos y factores artísticos y narrativos están al servicio de una historia en la que late, pese a mostrar otro territorio histórico, el legado de la tragedia. Si repasamos títulos de las dos últimas décadas, rebosantes de medios y ampulosos en caligrafía visual y en pretenciosidad, seguramente será difícil rescatar algún poso. En la obra de Fleischer, fechada en 1958, la intensidad y el equilibrio han preservado un sutil pero hondo sentido de la aventura. El ardor guerrero y lo mitológico fluyen en un vínculo de batallas, traiciones, amistad y amor a través del cual el director de '20.000 leguas de viaje submarino' teje la fabulación y la imaginación sin estorbarse. Con Shakespeare, siempre al fondo, Fleischer invoca a un solo dios verdadero: el de contar una historia. Sin remilgos. Sin artificio. Poderosa en su mezcla de arte y coraje. Flanqueada por la voz en off de Orson Welles, y el rostro del actor y productor Kirk Douglas (con él nunca haces películas, sobrevives a ellas»), la puesta en escena deja a la intemperie esa brutal aventura de barbarie y belleza.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión