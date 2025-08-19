El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Dakota Johnson y Pedro Pascal, en la película 'Materialistas'
Crítica de cine: 'Materialistas'

Algo no casa

Celine Song, en un quiero y no puedo, busca la vuelta de tuerca a la comedia romántica. El resultado es un bucle tan aburrido como enredado en su perplejidad

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 19 de agosto 2025, 11:04

Es afectada y elegantemente vacía. Pedante y cosmética. Y discurre por la superficie con pretensiones de hondura para acabar siendo tremendamente superficial. Discursiva, sus diálogos, ... con tendencia a la reiteración, revelan algún destello de ingenio y a menudo son presa de un falso cinismo. 'Materialistas', flanqueada por el preludio y la clausura de una pareja en las cavernas, es como mínimo una comedia romántica fallida. O, con más precisión, una construcción metacinematográfica de ese género para ironizar y otorgar una vuelta de tuerca a lo ya visto. La trama se centra en una casamentera neoyorquina, al frente de una agencia 'moderna', que propicia las relaciones entre solteros. Una celestina, al cabo, entregada a su trabajo en sentido empático, que se enreda en su oficio casi tanto como el bucle en el que la cineasta Celine Song queda atrapada sin saber o, al menos, sin transmitir lo que sus criaturas demandan más allá de las apariencias.

