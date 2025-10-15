El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Clara Segura y Juan Diego Botto en la serie.
Crítica: 'El centro'

Dobles y triples vidas

Serie. Estreno. Movistar+ 6 episodios. ·

Un toque de calidad en un tablero geopolítico del que brotan sospechas, bulos, miedos y desinformación en su más íntima y dolorosa raíz

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:00

Comenta

El epicentro de 'El centro' – y no es un guiño a los Marx– es lo más atractivo de esta ficción de arranque difícil, factura sólida ... y unos intérpretes magníficos. El guion evita los estereotipos del género de espías tan sembrado como trillado. Y también elude poner el foco con subrayados inanes en enredos intrincados. Cuanto más humano parece, más sencillamente seductor resulta este retablo de criaturas con dobles y triples vidas hasta solaparse en pantalla en su vínculo con el espectador: eso que los personajes esconden, lo que revelan, lo que parecen y lo que son.

