El epicentro de 'El centro' – y no es un guiño a los Marx– es lo más atractivo de esta ficción de arranque difícil, factura sólida ... y unos intérpretes magníficos. El guion evita los estereotipos del género de espías tan sembrado como trillado. Y también elude poner el foco con subrayados inanes en enredos intrincados. Cuanto más humano parece, más sencillamente seductor resulta este retablo de criaturas con dobles y triples vidas hasta solaparse en pantalla en su vínculo con el espectador: eso que los personajes esconden, lo que revelan, lo que parecen y lo que son.

País España

Dirección David Moreno (Creador), David Ulloa

Guion David Moreno, Raúl López Matesanz, Eva Saiz

Reparto Juan Diego Botto, Elena Martín, Israel Elejalde, Elisabet Casanovas

Género Drama

Prácticamente hasta el tercer episodio el afán ufano de poner y disponer de demasiados personajes, tramas y subtramas perjudica llegar a ese nudo desatado donde va asomando a la intemperie una realidad diseccionada por apariencias, rompecabezas y estancia hipócritas, falsas, o sencillamente simuladas. En el rizo y bucle de la representación es donde retoza y goza la serie, hasta cierto punto arriesgada al adentrarse en el Centro Nacional de Inteligencia, aquí rezumando alma de thriller pero con tiempos muy medidos, sin concesiones gratuitas a la espectacularidad y con un reparto que tapa agujeros y tira de cercanía y de historias pequeñas que encuentran su protagonismo entre los hendiduras del sistema.

A la serie de David Moreno (Fariña y El inmortal) y David Ulloa le bastan presencias y algunos encuentros entre actores como Juan Diego Botto (alguna vez le han visto incómodo al encarnar a un personaje), Elena Martín, Israel Elejalde y un excelente David Lorente para crear un ecosistema lo suficientemente reconocible: esas zonas de sombra que podemos llamar como queramos pero que cruzan o se afincan entre nosotros y los demás. No renuncia a la tensión ni a la acción, pero el centro suena diferente porque hay un deseo de indagación en uno y el otro, una atmósfera que está por encima del argumento dominante. Una vez que se vuelve pegadiza, es una ficción dotada de un ritmo particular, que retrata con acierto las perversas, sutiles o subliminales relaciones de poder, mientras juega con la fotografía y con secundarios (aunque la columna vertebral es coral) como Clara Segura y Tristán Ulloa que contribuyen a ese halo de sólida construcción. Un realismo y naturalismo, exento de brutalidad, pero no menos inquietante. Un toque de calidad del que brotan sospechas, bulos, miedos y desinformación en su más íntima y dolorosa raíz. Por eso su residuo crepuscular es su máxima y engañosa complicidad.