Drama sin urgencias

Es una película de lugares. Interiores en su mayoría. Pero, a su modo, un catálogo indefinido que simula ciudades que no son, hábitats que siempre ... lo son y estancias que esconden o revelan sus propios relatos. 'Blue Sun Palace', su paisaje, el filme, la ficción y ese lugar de historia confluyen en un local chino de masajes. En realidad el exterior es Queens, pero podría nombrarse de muchas maneras. En el centro o en la periferia, un reducto casi invisible, que esconde muchas vidas. La cineasta de 'Beau', Constance Tsang, debuta con este filme que desprende una serena madurez, una extraña austeridad que posee su mayor atractivo en posar una estética muy definida y personal a la hora de visualizar esos espacios y sus habitantes.

Valoración Datos Año 2024

País EE UU.

Dirección y guion Constance Tsang

Reparto Wu Ke-xi, Lee Kang-sheng, Haipeng Xu, Janet Hsieh, Lynn Xiong

Género Drama

Su premisa en el arranque es casi documental, una cámara adentrándose en las trabajadoras chinas de esos salones de masajes donde fluye una cotidianidad entre solidaria y familiar. A través de largos planos la cineasta norteamericana de origen chino envuelve al espectador en un ecosistema de instantes, retratos sutiles como una especie de álbum focalizado en tres personajes. Lo curioso es la estructura, la aparición tardía de los títulos de crédito, su planteamiento de falso díptico, sus tempos emocionales.

Es un filme leve y minimalista pero narrado como una capa fina, envolvente, una cartografía intimista y sencilla. Aunque la ópera prima fragmentada reta al espectador con algunos planos dilatados, su incursión en una historia de duelo, consuelo, soledad, abandono no deja de ser una compleja y sensible danza en torno a la fragilidad. Todo es accidental, pero enmarcado en una lógica vital. Y justo es alabar la valentía de proponer en un debut un ritmo arriesgado, sin concesiones, con giros diseñados con mimo y en una serie de expresiones que eluden los tópicos y lo acelerado para centrarse en un mundo de cercanías, en una silueta de la empatía.'Blue Sun Palace', con excelente reparto, posee una estilo con personalidad, ambición contenida, quizás la más honesta, estéticamente contemplativo, a contracorriente. No hay urgencias, sino una mirada femenina que discurre como posándose sobre las cosas. Sin embargo la crueldad, el gesto violento que permanece como amenaza, resultado, o simplemente estado de la vivencia de los personajes, acaba por dominar toda la mirada posible. Frente al espejo de la indefensión y la explotación, solo cabe una crónica naturalista, casi neorrealista, entre la supervivencia y la pérdida. Criaturas zarandeadas, aferradas al último asidero, antes de la derrota quizás inevitable.