Fotograma del filme dirigido por Constance Tsang.
Crítica de cine: 'Blue Sun Palace'

Drama sin urgencias

Los Ángeles ·

Es un filme leve y minimalista pero narrado como una capa fina y envolvente, una cartografía intimista y sencilla que busca su espacio de supervivencia

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:14

Es una película de lugares. Interiores en su mayoría. Pero, a su modo, un catálogo indefinido que simula ciudades que no son, hábitats que siempre ... lo son y estancias que esconden o revelan sus propios relatos. 'Blue Sun Palace', su paisaje, el filme, la ficción y ese lugar de historia confluyen en un local chino de masajes. En realidad el exterior es Queens, pero podría nombrarse de muchas maneras. En el centro o en la periferia, un reducto casi invisible, que esconde muchas vidas. La cineasta de 'Beau', Constance Tsang, debuta con este filme que desprende una serena madurez, una extraña austeridad que posee su mayor atractivo en posar una estética muy definida y personal a la hora de visualizar esos espacios y sus habitantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Espacios grises

