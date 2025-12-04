El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Pilar López de Ayala, en Santander, momentos antes de la proyección de la película. Roberto Ruiz

Pilar López de Ayala

Actriz
«He echado de menos trabajar en cine porque me apasiona y es mi elemento»

La intérprete presentó ayer en Santander 'El molino', un filme ambientado en Cantabria, que rodó tras un parón de seis años, y que aceptó por su «mensaje de esperanza y resiliencia»

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:21

Comenta

Comenzó, siendo adolescente, en 'Al salir de clase', la mítica serie que catapultó a una cantera de intérpretes que continúan trabajando con éxito. Con 23 ... años, en 2021 ganó el Goya y la Concha de Plata por 'Juana la Loca' a las órdenes de Vicente Aranda y luego llegaron otros papeles importantes como 'Obaba', 'Alatriste' o 'Las 13 rosas'. Tras su consagración como actriz Pilar López de Ayala (Madrid, 1978) pasó años sin rodar. «He estado cinco años sin proyectos», confesó a pesar de que el cine es su elemento como contó ayer a El Diario Montañés. En 2023 volvió por fin a ponerse frente a un cámara en una película 'El molino' que se rodó gran parte en Cantabria. Un filme de Alfonso Cortés-Cavanillas que para ella fue muy especial porque se enfrentaba a un personaje» complejo y lleno de matices» bien diferente a los que había interpretado anteriormente, según señaló. Un año después también rodó 'En la alcoba del sultán' con Javier Rebollo. Pero ayer volvió a Cantabria para presentar 'El molino' con su director y gran parte del elenco en un pase especial que tuvo lugar en los Cines Embajadores Santander, Antes atendió a los medio se comunicación con esa timidez que siempre la ha caracterizado y que no ha perdido con los años. Eso sí confía en que 'El molino' sea el inicio de una nueva etapa y ya tiene nuevos proyectos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un ciclista al ser arrollado por un tren en Boo de Guarnizo
  2. 2

    Daniel, un piragüista de Campoo de Yuso que «murió haciendo lo que más le gustaba»
  3. 3

    Los alcaldes, contrarios a un tren a Bilbao que afecta a viviendas, infraestructuras y patrimonio
  4. 4

    Roban 250 focos que se habían retirado de los túneles de la A-67
  5. 5

    La calle Ataúlfo Argenta de Santander vuelve a cerrarse al tráfico por un derrumbe del alcantarillado
  6. 6

    El fin de los parchazos de Sainz de la Maza
  7. 7

    42 de los 252 bomberos forestales de Cantabria se acogen a la jubilación anticipada
  8. 8

    Los comercios cántabros abrirán los festivos de Jueves Santo, La Asunción y el lunes 7 de diciembre de 2026
  9. 9

    Cantabria, en aviso naranja por fenómenos costeros: coincide oleaje, fuerte viento y pleamar
  10. 10 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «He echado de menos trabajar en cine porque me apasiona y es mi elemento»

«He echado de menos trabajar en cine porque me apasiona y es mi elemento»