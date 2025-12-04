Comenzó, siendo adolescente, en 'Al salir de clase', la mítica serie que catapultó a una cantera de intérpretes que continúan trabajando con éxito. Con 23 ... años, en 2021 ganó el Goya y la Concha de Plata por 'Juana la Loca' a las órdenes de Vicente Aranda y luego llegaron otros papeles importantes como 'Obaba', 'Alatriste' o 'Las 13 rosas'. Tras su consagración como actriz Pilar López de Ayala (Madrid, 1978) pasó años sin rodar. «He estado cinco años sin proyectos», confesó a pesar de que el cine es su elemento como contó ayer a El Diario Montañés. En 2023 volvió por fin a ponerse frente a un cámara en una película 'El molino' que se rodó gran parte en Cantabria. Un filme de Alfonso Cortés-Cavanillas que para ella fue muy especial porque se enfrentaba a un personaje» complejo y lleno de matices» bien diferente a los que había interpretado anteriormente, según señaló. Un año después también rodó 'En la alcoba del sultán' con Javier Rebollo. Pero ayer volvió a Cantabria para presentar 'El molino' con su director y gran parte del elenco en un pase especial que tuvo lugar en los Cines Embajadores Santander, Antes atendió a los medio se comunicación con esa timidez que siempre la ha caracterizado y que no ha perdido con los años. Eso sí confía en que 'El molino' sea el inicio de una nueva etapa y ya tiene nuevos proyectos.

–Han pasado varios años desde su última aparición en cine. ¿Qué le hizo decir 'sí' a 'El Molino'?

-Volver a actuar con 'El Molino' ha sido muy especial para mí porque es una película que me tocó profundamente y que creo que tiene mucho que ofrecer al público. La película me inspiró por su mensaje de esperanza y resiliencia y me permitió explorar un personaje complejo y lleno de matices que me desafió como actriz y me hizo crecer.

-Háblenos un poco de ese personaje, Mayte, una ingeniera que regresa a su pueblo para llevar a cabo un importante proyecto.

–Así es. Es una ingeniera que regresa, gracias a su trabajo, al pueblo donde creció para encontrarse con un amor de la infancia que le va a llevar a indagar en un asunto de su pasado. Es una mujer contenida que ha aprendido a sobrevivir a base de no decir, de no exponerse y eso me pareció muy humano.

–¿Ha cambiado mucho su forma de enfrentarse a un personaje desde su última película hasta esta?

– Sí. Muchísimo porque Mayte es una mujer muy alejada de todos los personajes emocionales que he venido haciendo hasta ahora. Tengo que reconocer que para mí ha sido un regalo hacer un personaje que se guía por la razón y, sobre todo, tan diferente a los que había hecho anteriormente.

–¿Cómo se sintió al ponerse frente a una cámara después de tanto tiempo?

–Pues me sentí muy feliz porque rodando me doy cuenta que estoy en mi elemento y que esto es lo que quiero hacer. Ojalá que siga habiendo oportunidades para seguir desarrollando personajes interesantes, complejos y que tenga la oportunidad de interpretarlos.

–¿Qué encontró en Cantabria qué marcó el rodaje?

–Esta ha sido la primera vez que he rodado en Cantabria y me he sentido muy a gusto. Por ejemplo, la gastronomía aquí es maravillosa y el equipo de La Caña Brothers me lo puso muy fácil . Ha sido genial trabajar con ellos porque nos hicieron sentirnos como en casa. Alfonso Cortés-Cavanillas, el director, es un tío muy sano, al que le encanta hablar con los actores de la película y eso es algo que valoro mucho: El proceso de trabajo y el resultado final.

–¿Qué otras cosas destacaría de Alfonso Cortés-Cavanillas, como director?

–¿Qué más destacaría? Pues sobre todo que es una persona muy sana y que le encanta lo que hace, que es feliz haciéndolo y que no se atormenta para nada. Da gusto trabajar con él porque, como te decía antes se percibe que le gusta hablar de la película, cosa que a mí también, así que hemos congeniado mucho en ese sentido.

–Estamos viviendo un momento en el que parece que se ve más cine en casa y en plataformas que en las salas. ¿Cómo vive este cambio de hábitos?

–Pues no sé muy bien, la verdad. Supongo que así es como están ahora las reglas del mercado. En realidad no sé cómo contestar a la pregunta porque a mí me sigue gustando mucho más ir a ver películas a las salas. Creo que esa experiencia no se parece a ninguna otra y me gusta ver las películas con la sala llena de gente y poder percibir qué se siente. Es una experiencia muy diferente. Eso no quiere decir que no vea películas en plataformas en mi casa, que también las veo, pero no lo vivo de la misma manera que cuando voy al cine. Algo que hago todas las semanas y siempre que puedo.

Pilar López Ayala, Asier Etxeandia, Pablo Rivero y Nur Olabarria acompañaron ayer al director Alfonso Cortés-Cavanillas al pase especial de 'El Molino' que tuvo lugar en los Cines Embajadores Santander. Todos ellos, intérpretes de esta «dramedia costumbrista», participaron tras la proyección en un coloquio con el público. 'El Molino' narra la historia de Mayte, encarnada por Pilar López de Ayala, una ingeniera que regresa a un pequeño pueblo de apenas una docena de habitantes para llevar a cabo un importante proyecto. Junto a ellos, otros personajes conforman «un retrato humano y coral, con vidas conectadas» por el antiguo molino».

–¿Siente que esta película abre una nueva etapa en su trayectoria?

–Totalmente. Sí. Creo que me puedo tomar esta película como el inicio de una nueva etapa y haciendo algo que me gusta, que me apasiona y que echaba mucho de menos.

–¿Después de 'El Molino' tiene algún nuevo proyecto ?

–Sí. Tengo un proyecto nuevo que conecta con mi sensibilidad y que tengo muchas ganas de llevar a cabo porque me parece un desafío y tengo muchas ganas de afrontarlo. Pero no puedo hablar todavía de él aún porque está sin firmar todavía.