Argüeso fue escenario del rodaje en Cantabria de las últimas secuencias de 'El molino'. DM

Santander acoge el pase especial de 'El molino', rodada en gran parte en Cantabria

Su director, Alfonso Cortés-Cavanillas, junto a actores como Pilar López de Ayala, Asier Etxeandia, y Pablo Rivero asistirán mañana miércoles a la proyección en los cines Embajadores Santander

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:43

Comenta

«Una historia de personajes cuyas vidas giran entorno a un viejo molino de viento» es la seña de identidad del largometraje de Alfonso Cortés- ... Cavanillas, que se asoma a Santander a través de una proyección especial este miércoles. El pase de la película 'El Molino', rodada en gran parte en Cantabria, contará con la presencia de su director, Alfonso Cortés-Cavanillas, junto a los actores Pilar López de Ayala, Asier Etxeandia, Pablo Rivero y Nur Olabarría. La proyección dará comienzo a las 20.00 horas en las salas Embajadores Santander y a continuación se celebrará un coloquio con parte del equipo.

