Santander acoge el pase especial de 'El molino', rodada en gran parte en Cantabria

«Una historia de personajes cuyas vidas giran entorno a un viejo molino de viento» es la seña de identidad del largometraje de Alfonso Cortés- ... Cavanillas, que se asoma a Santander a través de una proyección especial este miércoles. El pase de la película 'El Molino', rodada en gran parte en Cantabria, contará con la presencia de su director, Alfonso Cortés-Cavanillas, junto a los actores Pilar López de Ayala, Asier Etxeandia, Pablo Rivero y Nur Olabarría. La proyección dará comienzo a las 20.00 horas en las salas Embajadores Santander y a continuación se celebrará un coloquio con parte del equipo.

La cinta supone, además, el regreso de Pilar López de Ayala al cine tras varios años de ausencia. El reparto del filme coral se completa con Imanol Arias, Claudia Traisac, Abril Zamora, Carla Domínguez, Rocío Calvo, Jorge Basanta, Luismi Ramírez, Ángela Arellano, María Teresa Altés y Antonio Sarrió. 'El Molino', producida por La Caña Brothers, se rodó además de en Cantabria, en Madrid y Alemania.

Dramedia costumbrista, 'El molino', con guion de Estefanía Cortés, Leire Albinarrate y Jorge Navarro de Lemus, narra la historia de Mayte (encarnada por Pilar López de Ayala), una ingeniera que regresa a un pequeño pueblo de apenas una docena de habitantes para llevar a cabo un importante proyecto. Junto a ellos, otros personajes del pueblo conforman «un retrato humano y coral, con vidas conectadas» por el antiguo molino». Es el quinto largometraje del director madrileño. En 2012 Cortés-Cavanillas dirigió su ópera prima 'Los Días No Vividos', con la que obtuvo el premio a la mejor película en el Festival Cinemafest en México.

Seis años más tarde dirige 'Sordo', un neowestern también rodado en Cantabria, con el que obtuvo el Premio Feroz en 2019 y tres galardones en el Festival AWFF de Almería. En 2021 estrenó 'Ego' un thriller protagonizado por Maria Pedraza, rodado durante el confinamiento. Un año más tarde dirigió 'Lobo', estrenada en el Festival Internacional de Cine de Gijón en 2023, coescrita por la actriz Marian Álvarez.

Director y realizador con más de 25 años de trayectoria en la producción de cine, documentales y programas de televisión, con La Caña Brothers, su productora, que ha conseguido crear un sello propio, llevando la ficción a los formatos informativos y de entretenimiento en televisión.