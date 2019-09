El Festival Internacional de Cortometrajes de Torrelavega reduce sus días DM La vigésima edición se celebrará del 20 al 24 de noviembre en el Teatro Concha Espina DM . Santander Miércoles, 4 septiembre 2019, 12:37

El Festival Internacional de Cortometrajes de Torrelavega ha presentado este miércoles las novedades de su vigésima edición, que se celebrará del 20 al 24 de noviembre en el Teatro Concha Espina. Se reduce por tanto el número de días del festival, que venían siendo quince, salvo el pasado año por el fallecimiento de su director y fundador, Américo Gutiérrez.

Podrán participar en el certamen todos los productores o realizadores de nacionalidad española que posean los derechos sobre las obras que presentan y que no se hayan presentado en ediciones pasadas. Se aceptarán cortometrajes de género ficción y animación cuya producción sea posterior al 1 de enero de 2018; la duración máxima será de 30 minutos; cada autor podrá presentar tantos como desee; y las obras que no estén en castellano deberán tener subtítulos en castellano, no se permiten subtítulos en inglés ni en otros idiomas.

La sección internacional estará formada por una selección de cortos aprobada desde la dirección del Festival. En cuanto a la fecha límite para la presentación de los cortos será el 1 de octubre y las personas interesadas deberán inscribirse vía online, tal y como se explica en las bases que a lo largo de esta semana podrán consultarse en la página web del Teatro Municipal Concha Espina: www.tmce.es y del Ayuntamiento de Torrelavega; www.torrelavega.es.

En relación a los premios, ha explicado que se otorgará el Premio al Mejor Cortometraje dotado con 7.000 euros y Vaca Dorada; el Premio Mejor Actor dotado con 2.000 euros y Estela Plateada; Premio Mejor actriz dotado con 2.000 euros y Estela Plateada; Premio al Mejor Director dotado con 3.000 euros y Estela Dorada; Premio 'Dobra' al mejor corto argumental de autor cántabro dotado con 1.500 euros y Estela Dorada; Premio al Mejor Corto de Animación dotado con 2.000 euros y Estela Dorada; y el Premio Homenaje 'Demetrio Pisondera'.