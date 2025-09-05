El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen del filme francés, tan visceral como frío.
Crítica de cine: '13 días, 13 noches'

Manual de la opresión

De la tensión de la guerra a la road movie, del thriller a la acción más pura y dura. Un escenario de muerte en directo que nunca se sale de los carriles trazados

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Viernes, 5 de septiembre 2025, 10:15

Destila esa impresión de haber sido visionada muchas veces. Pero sus artífices pactan una lección de profesionalidad con envoltura afrancesada. Y la cosa adquiere otro ... estatus. Es sólida, tensa, sin resquicios, y a su vez visceral (aunque no está Ridley Scott) y fría. Pero precisamente en sus tentaciones documentales es donde más brilla. Juega con mucha eficacia y con inspirada mirada sin abandonar nunca los estereotipos y la devoción por los engranajes más engrasados de la acción, el suspense y la tensión.

