Okupas emocionales

Es una comedia coral de dos. Un juego a modo de viaje al fondo de las emociones y un guiño más que inspirado en la ... magistral cinta de animación 'Del revés'. Pero el supuesto ingenio y la insistencia, cuando no la reiteración en exprimir una idea, no es suficiente. 'LocaMente' puede tomarse como lúdica, ingenua, frívola, superficial, a veces reveladora, pero casi siempre presa de un mecanismo un tanto atorado que confía demasiado en el ritmo y en las posibilidades del relato.Es como si a cualquiera de los modelos de comedia clásicos se les viera las costuras y los trucos. La construcción, fundamentada en un gracejo y una chispa menos inspirada de lo que el cineasta Paolo Genovese piensa, acaba por edificarse en capas y capas solapadas de tópicos y estereotipos.

Valoración Datos País Italia

Año 2025

Dirección Paolo Genovese

Guion Isabella Aguilar, Lucia Calamaro, Paolo Costella, Genovese y Flaminia Gressi

Música Maurizio Filardo

Fotografía Fabrizio Lucci

Reparto Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Claudio Santamaria, Vittoria Puccini

Género Comedia

Por la pantalla, dos cuadrillas cruzadas de hombres y mujeres, que representan la conciencia, lo sentido y pensado, en reflejo respectivo de la pareja protagonista, apenas sirve para rimar sentimientos y emociones , salvo de la manera más rancia. La seducción, el ligue, los conflictos de seso y sexo, los pasos adelante y atrás en busca del otro, los ritos y ceremonias cotidianas se suceden en una especie de catálogo que resbala por la superficie de las cosas sin hondura. El cineasta de 'El primer día de mi vida', que convirtió su 'Perfectos desconocidos' en una franquicia mundial entre versiones –incluida la española que dirigió Alex de la Iglesia–, y calcos, ha hecho ahora de 'LocaMente' un fenómeno en Italia que trata de extender por Europa.

En realidad, la cinta mantiene idénticos esquemas y factores: un mismo escenario, los interiores de una vivienda, y un arco temporal, en este caso una noche. Los coros que flanquean a la pareja, que plasman y reflejan sus diferentes personalidades, dudas y ansiedades, no logran trascender ni la acción ni la ristra de lugares comunes que habitan en esta comedia de cámara, que se mira más en el ombligo de su ocurrencia que en la expresión y disección de los sentimientos. Una primera cita convertida en manual de instrucciones con poca gracia, sin ironía, sin saber eludir un latido agotador y cansino. 'LocaMente' tiene poco de locura y sin efervescencia carece de tono. Y de lo mental, menos aún. Genovese, siempre en zona de confort, crea un ecosistema trillado y habitado por lo trivial y el cliché. Pensamientos femeninos y masculinos, voces y cerebros con mucho bla bla bla y muy de andar por casa propia y ajena