Crítica de cine 'Locamente'

Okupas emocionales

Los Ángeles ·

Parlanchina, más 'fabricada' que inspirada, Paolo Genovese construye una comedia de cámara simpática pero reiterativa, cansina y muy rancia

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:49

Es una comedia coral de dos. Un juego a modo de viaje al fondo de las emociones y un guiño más que inspirado en la ... magistral cinta de animación 'Del revés'. Pero el supuesto ingenio y la insistencia, cuando no la reiteración en exprimir una idea, no es suficiente. 'LocaMente' puede tomarse como lúdica, ingenua, frívola, superficial, a veces reveladora, pero casi siempre presa de un mecanismo un tanto atorado que confía demasiado en el ritmo y en las posibilidades del relato.Es como si a cualquiera de los modelos de comedia clásicos se les viera las costuras y los trucos. La construcción, fundamentada en un gracejo y una chispa menos inspirada de lo que el cineasta Paolo Genovese piensa, acaba por edificarse en capas y capas solapadas de tópicos y estereotipos.

