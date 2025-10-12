El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Crítica de cine 'Bala perdida'

Se le fue la olla

Cinesa, Ocine y Yelmo ·

Lo gamberro mal entendido y el supuesto divertimento son los componentes de este caos sin la efervescencia que destilan las confusiones con arrebato

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 12 de octubre 2025, 10:04

Comenta

Si a uno le dicen que el cineasta de esa obra maestra que es 'Cisne negro' es el autor de esta majadería envuelta en guiños ... de cinéfilo y amparada en la coartada del divertimento, probablemente no dará crédito. Es cierto que un mal día lo tiene cualquiera. También pueden llegar a justificarse las ganas de pasárselo bien, aunque deja bastante que desear si se hace sin contar con el espectador. Con un poquito de esto y lo otro a Darren Aronofsky se le ha ido la olla y ha convertido 'Bala perdida' en cocido de imágenes muy vistas, homenajes declarados encajados con fervor adolescente y un guion que parece firmado por su peor enemigo. Curiosamente la escritura se debe al propio autor del libro original, 'Caught Stealing', que ha propiciado el  nuevo filme del director de 'Réquiem por un sueño'. Es verdad que se veía venir.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El perito judicial fija en 26 millones la indemnización del exalcalde de Noja, Jesús Díaz, a la empresa de su sucesor
  2. 2

    «Con Santander ya asentado, queremos entrar en municipios próximos y costeros»
  3. 3

    El Barrio Covadonga alerta de una «invasión» de chinches apestosas
  4. 4

    La Marigalante se hunde en México
  5. 5

    La exinterventora de Noja condenada logra una plaza fija en la Administración local
  6. 6

    Puente carga contra el futuro alcalde de Tudanca por un «currículum falsificado»
  7. 7 Este fin de semana, ¡mercado de otoño en Liérganes!
  8. 8

    Álvaro Pombo, «emocionado y agradecido», recibe la Medalla de Oro de Cantabria
  9. 9

    José María Fernández: «Era aberrante lo que se vivía en el laboratorio de Sierrallana, el acoso de las condenadas era diario»
  10. 10

    El picudo rojo llega a los Jardines de Piquío

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Se le fue la olla

Se le fue la olla