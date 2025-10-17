Paisaje e iniciación

Muchos suben aquí para ser diferentes. Esperan sacar de la montaña algo que ellos no llevan dentro. Pero es inútil, no se puede engañar a ... la montaña». Tres años antes del 'Dersu Uzala' (El cazador) de Akira Kurosawa, y mucho antes de que Kevin Costner se adentrara en las praderas en 'Bailando con lobos', el tándem Robert Redford/ Sydney Pollack llevó a la pantalla una balada seductora, de paleta blanca y pura, resplandeciente, y muy inteligente a la hora de combinar géneros, relatos, anécdotas, microhistorias y escenarios en un híbrido que hoy sigue desprendiendo una armonía delicada.

Valoración Datos Año 1972

País Estados Unidos

Dirección Sydney Pollack

Guion John Milius, Edward Anhalt

Reparto Robert Redford, Will Geer, Allyn Ann McLerie, Stefan Gierasch

Género Aventuras / Western

Es la segunda de las siete que la estrella y el cineasta rodaron juntos mientras en paralelo iba creciendo la ansiedad de Redford por dirigir, lo que llegaría con su oscarizada 'Gente corriente'. En todo ese caleidoscopio de paisajes muy humanos y de criaturas inmersas en el entorno, la mirada del actor cruza y hurga en lo ecológico, en la querencia por la naturaleza, de la violencia y la civilización, de la colisión cultural, de la memoria y la nostalgia. Es también un poema, en el que no falta la comicidad, de la supervivencia, un retrato de territorios, límites y lugares y no lugares.

El actor y director recientemente desaparecido era (es) icono, gigante y estrella y los tres destellos aparecen y reaparecen con profusa vitalidad en la pantalla y fuera de ella. Físico y carisma. Atracción y poso. En 'Las aventuras de Jeremiah Johnson' Robert Redford, aunque encarnó muchos e importantes papeles por delante, puede hallarse detenido e imperecedero en el símbolo plural y lúcido de sus miradas contenidas en este. filme hermoso y sencillo, no exento en ocasiones de una melancólica amargura y de un sutil sentido de la odisea de iniciación. El paisaje como personaje, el ritmo con su latido interno, a veces también premioso, pero edificando una intensa composición narrativa y visual. La soledad, el valor de la amistad y esa búsqueda de uno mismo confluyen en una caligrafía tan académica como dotada de un perfume sensorial, cómplice, siempre midiendo el ánimo existencial y la dimensión de lo emotivo. Un hombre y las montañas. Fábula fundacional reflejada en su banda sonora que resuena en las tierras salvajes, en el deseo y la conciencia de iniciar un nuevo territorio. Aventura y existencia fundidas tratando de desentrañar la condición humana y su lugar en el mundo.