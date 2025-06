El peso del corazón

En medio de la feliz avalancha de nuevas directoras que vienen mostrando una panoplia fértil y fecunda de historias y miradas, regresa la veterana Gracia ... Querejeta. Pocas cineastas poseen la coherencia, la solidez de oficio y la conciencia de cuáles son sus verdaderas señas de identidad, capacidades para situar el estilo en un determinado foco y elegir con lucidez y transparencia las tramas y los repartos.

Valoración Datos Año 2025

País España

Dirección y guion Gracia Querejeta

Reparto Hugo Silva, Megan Montaner, Miguel Rellán, Eva Ugarte

Género Drama/thriller

'La buena suerte', que puede quedar atrapada en la trampa de pensar que es tan solo una 'sencilla historia', demuestra y contiene todo lo dicho. Querejeta, que adapta una novela excelente de Rosa Montero que pasó demasiado desapercibida, tiene mucho de esa mirada aferrada con claridad a lo que se quiere contar, sin alharacas, ni simulando lo que no es. Oficio, ganas de contar, elección magnífica del reparto en consonancia con los personajes y una dirección de actores impecables. La contención no es sinónimo en este caso de falta de riesgo.

'La buena suerte' es de esas historias donde la vida mancha y duele, donde se revela la necesidad de amar y, como en la novela, los tiempos parecen varados. El pasado nunca acaba de quedarse atrás, el futuro se muestra hipotecado y el presente es una huida hacia adelante que tampoco es capaz de soltar amarras. Heridas invisibles, fugas erradas, vías paralelas como las del tren y la estación que flanquean al náufrago que ha decidido escoger su isla particular sin saber muy bien por qué. El drama y la sombra del thriller (al menos las dudas con un misterio pausado), aunque los flashback tienen muchos agujeros buscan la rima total pero hay muchos otros géneros mezclados y numerosos territorios en una miscelánea que parecen confluir en una encrucijada social que no puede absorber todo el tráfico humano. Hugo Silva, Montaner y Rellán se elevan en la complicidad que convoca la cineasta de 'Felices 140', que no volvía desde la atractiva 'Invisibles', ese damero de actrices en una obra de cámara de paseos y parque. La soledad sonora o silente, la migración, la desigualdad social, esa reinvención manida tras la pandemia que se quedó en palabras muertas, incluso la violencia masticada son solo algunos de los espejos, desde una periferia buscada, que Gracia Querejeta (Montero) pone ante nuestros ojos. El filme es desigual, pero nunca abandona a sus criaturas ni sus emociones. Buena y mala gente, mentiras, muchas mentiras, en una geografía humana que pide tacto, acercarse a ese peso del corazón, por utilizar otro título de la escritora.