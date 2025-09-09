Rap desencadenado

Entre el rayo y el calambre, Spike Lee ataca de nuevo. El batiburrillo está asegurado, el divertimento casi también. Tiene momentos de locura, zarandea todo ... lo que toca, es frívola y se desborda por todos los costados de cada plano. En cualquier caso, se agradece que el cineasta de 'Infiltrado en el KKKlan' siga metiendo el dedo en el ojo de las entrañas de la América de Trump y, en ocasiones, de la de siempre.

Valoración Datos Año 2025

País Estados Unidos

Dirección Spike Lee

Guion Alan Foz

Reparto Denzel Washington, Jeffrey Wright, Ilfenesh Hadera, ASAP Rocky

Género Drama

Prolífico, espídico a veces, juguetón, Spike Lee entre documentales, ficciones, retratos y volcanes visuales y musicales continúa con su senda de coherencia consigo mismo. Nunca ha recobrado la definición, equilibrio e intensidad de los tiempos de 'Nola darling', 'Haz lo que debas' o 'Mo' better blues' (Cuanto más, ¡mejor!), pero en sus chispazos cabe aún la ebullición y el fervor de su mejor cine fechado a finales de los ochenta y de principios de los noventa.

En 'Del cielo al infierno' rapea con el thriller, la mafia, el poder, la familia, la fama... Y para seguir en modo agitación, este 'Highest 2 Lowest' basa su alianza cinematográfica en el clásico 'El infierno del odio' de Akira Kurosawa. Por si fuera poco se busca un aliado y cómplice, que precisamente emergió con clase en aquellos años luminosos de jazz y montajes espectaculares: un Denzel Washington, aquí desatado, histriónico e imparable en este cuento policiaco, autorreflexivo, sobre lo artístico y lleno de guiños y música, remake llevado al ojo del huracán efusivo con Nueva York como personaje. Desmesura, toda, pero festiva. Homenajes, guiños, acción efervescente y esa disección crítica –a partir del magnate musical que enfrenta a un dilema moral– que a Lee nunca le ha abandonado. Un collage con imágenes afiladas que mezcla lo indie del ADN del cineasta con la ironía sobre el cine de género, las estrellas y todo lo que representa la superficialidad del éxito acelerado frente al poso de lo auténtico. Por supuesto, el cineasta aprovecha para mostrar toda su intensidad visual, ese particular caleidoscopio que va del videoclip a lo sofisticado, pasando por dejar en evidencia los permanentes cismas de racismo y de arrebatos clasistas. El cineasta de 'La última noche' genera una fluida broma de excesos con mucho jugo gástrico dentro. Una vuelta de tuerca sobre sí mismo, visceral, donde el carisma y la vibración acaban por nublar el desvarío.