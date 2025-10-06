El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Marcus O. Rosenmüller retrata una compleja relación.
Crítica de cine: 'Münter y el amor de Kandinsky'

El sentido del arte

Se aleja del biopic al uso y persigue una estética pictórica agradecida. Pero el duelo de pasión y creación entre Münter y Kandinsky se queda en el boceto

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Lunes, 6 de octubre 2025, 10:28

Pasión y tenacidad frente al genio oficial. Visibilidad ante el oscurantismo social. Fe en la pintura frente al negacionismo que excluía a la mujer pintora. ... Y una enorme colisión de amor y creación entre dos artistas en situaciones, contextos y miradas casi opuestas. Gabriele Münter y Wassily Kandinsky. Una relación propicia para todo tipo de guiones posibles, historias entrecruzadas y retratos con texturas interminables.

