El sentido del arte

Pasión y tenacidad frente al genio oficial. Visibilidad ante el oscurantismo social. Fe en la pintura frente al negacionismo que excluía a la mujer pintora. ... Y una enorme colisión de amor y creación entre dos artistas en situaciones, contextos y miradas casi opuestas. Gabriele Münter y Wassily Kandinsky. Una relación propicia para todo tipo de guiones posibles, historias entrecruzadas y retratos con texturas interminables.

Valoración Datos Año 2024

País Alemania

Dirección Markus Rosenmüller

Reparto Vanessa Loibl, Vladimir Burlakov, Marianne Sägebrecht, Felix Klare

Género Drama/ Biopic

Entre pinceles y sueños cromáticos, la desesperación y el deseo subyacen en esta mezcla correcta y sin especiales fisuras, pero carente del tono pasional y desgarrado que pedía el duelo entre una artista que buscaba el reconocimiento y un creador bendecido por la fama. También ese vínculo de iniciación entre alumna y maestro, mediatizado por la obsesión y dependencia, no acaba de profundizar más allá de esas capas y pinceladas que ahogan la superficie pero que dejan intactas las entrañas del dolor y de las sombras.

El filme de Markus Rosenmüller con unos excelentes Vanessa Loib y Vladimir Burlakov, e intachable en lo formal, elegante y presume de ser un travelling del periodo del arte de las vanguardias. En su doblez, en su pliegue entre los mundos de ella y de él, el biopic, que lo es, queda marginal y eso funciona a favor de las intenciones: huir de los tópicos. Pero 'Münter y el amor de Kandinsky' nunca supera cierto academicismo, entre estampas, gestos cromáticos y mucho retrato de apariencias, tan agradecido como frío. La figura de la mujer y artista, pionera expresionista, es en sí misma un suficiente y atractivo ecosistema humano y creativo para haber edificado un monumento cinematográfico a través de la paleta y el fotograma de una mirada impetuosa hacia su lugar en el mundo. Nada que reprochar en su búsqueda de un esteticismo pictórico, pero no hay riesgo ni verdadera voluntad de ahondar en las heridas y en lo emocional. No sale de la zona de confort y solo enuncia, proyecta bocetos, los de la zona oscura de Kandinsky y los de la perseverancia y persistencia de una de las fundadoras de El Jinete Azul, el legendario grupo de artistas expresionistas de Múnich. Al contrario, por ejemplo, de las ideas claras de 'Big Eyes', de Tim Burton, otro retrato de mujer en la opacidad y el destierro creativo, el filme del veterano cineasta alemán nunca acierta con el trazo que funde belleza y tristeza, amor y abandono.